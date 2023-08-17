Індія веде переговори з Росією щодо імпорту пшениці зі знижкою, - Reuters
Індія активно обговорює можливість імпорту пшениці з Росії за ціновими умовами, які відповідають світовим ринковим цінам
Про це пише Reuters.
Зазначається, що імпорт допоможе Індії ефективніше втручатися в ринок, щоб знизити ціни на пшеницю, які розігріли інфляцію до 15-місячного максимуму в липні.
"Уряд вивчає можливість імпорту через приватну торгівлю та угоди між урядами. Рішення прийматиметься обережно", - повідомив один з анонімних джерел, відповідаючи на питання про імпорт пшениці з Росії.
За даними видання, Індія роками не імпортувала пшеницю через дипломатичні угоди. Востаннє Індія імпортувала значну кількість пшениці у 2017 році, коли приватні трейдери відправили 5,3 мільйона метричних тонн.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 4 серпня заявив, що Туреччина готова переробляти російське зерно, яке буде постачатися через "зерновий коридор", на борошно, яке потім буде експортуватися до бідних країн Африки та слаборозвинених країн.
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