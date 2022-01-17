Індонезія перенесе столицю з Джакарти до 2024 року

Про це повідомляє CNA.



Міністр планування національного розвитку Сухарсо Моноарф заявив, що наступна столиця Індонезії у Східному Калімантані називатиметься Нусантара, що означає "архіпелаг". За його словами, назва вже затверджена президентом Джоко Відодо.



"Це знакове слово на міжнародному рівні, воно просте і описує наш архіпелаг, Республіку Індонезія. Я вважаю, що ми всі згодні з назвою Нусантара", - сказав міністр.



Він зазначив, що уряд консультувався з лінгвістами та істориками щодо назви майбутньої столиці, на вибір пропонувалося близько 80 варіантів. На сьогодні не вирішено, чи буде нова столиця цілою провінцією чи містом.



У 2019 році президент Відодо заявив, що столицю перенесуть з Джакарти, що знаходиться на острові Ява, в провінцію Східний Калімантан. Влада Індонезії очікує, що це допоможе розвантажити мегаполіс і почати активний розвиток Калімантану і східної частини Індонезії.



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