Про це повідомляє The Guardian.

Розробка документа тривала десятиліттями. Очікується, що новий Кримінальний кодекс ухвалять 15 грудня.

"Ми пишаємося тим, що маємо кримінальний кодекс, який відповідає цінностям Індонезії", - прокоментував заступник міністра юстиції Індонезії Едвард Омар Шаріф Хіаріей.

Секс поза шлюбом, про випадки якого зможуть повідомляти лише обмежені особи, такі як близькі родичі, передбачатиме максимальне покарання у вигляді одного року позбавлення волі. Також буде заборонено так звані цивільні шлюби, тобто спільне проживання без реєстрації стосунків.

Попередній проєкт кодексу мали ухвалити у 2019 році, але він викликав протести по всій країні. Тоді десятки тисяч людей вийшли на демонстрації проти низки законів, насамперед проти тих, що регулюють мораль і свободу слова. Після цього до кодексу вирішили внести певні зміни, однак пом'якшення є незначними. Серед іншого кодекс зберігатиме криміналізацію абортів, за винятком жертв зґвалтувань.

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