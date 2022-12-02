Індонезія планує криміналізувати позашлюбний секс: максимальним покаранням буде рік тюрми
Парламент Індонезії планує ухвалити новий Кримінальний кодекс, який запроваджуватиме покарання за позашлюбний секс у вигляді позбавлення волі
Про це повідомляє The Guardian.
Розробка документа тривала десятиліттями. Очікується, що новий Кримінальний кодекс ухвалять 15 грудня.
"Ми пишаємося тим, що маємо кримінальний кодекс, який відповідає цінностям Індонезії", - прокоментував заступник міністра юстиції Індонезії Едвард Омар Шаріф Хіаріей.
Секс поза шлюбом, про випадки якого зможуть повідомляти лише обмежені особи, такі як близькі родичі, передбачатиме максимальне покарання у вигляді одного року позбавлення волі. Також буде заборонено так звані цивільні шлюби, тобто спільне проживання без реєстрації стосунків.
Попередній проєкт кодексу мали ухвалити у 2019 році, але він викликав протести по всій країні. Тоді десятки тисяч людей вийшли на демонстрації проти низки законів, насамперед проти тих, що регулюють мораль і свободу слова. Після цього до кодексу вирішили внести певні зміни, однак пом'якшення є незначними. Серед іншого кодекс зберігатиме криміналізацію абортів, за винятком жертв зґвалтувань.
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