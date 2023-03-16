Інфантіно переобрали на посаду президента ФІФА
Президента ФІФА Джанні Інфантіно на безальтернативній основі переобрали на новий термін на посаді
Про це повідомляє AFP.
Вибори відбулись на 73-му конгресі ФІФА (Міжнародної федерації футбольних асоціацій) у Кігалі (Руанда). Інфантіно був єдиним кандидатом на виборах. Він продовжив свої повноваження на посаді президента ФІФА до 2027 року.
52-річний Джанні Інфантіно, який має громадянство Швейцарії та Італії, очолює ФІФА з 2016 року. У 2019 році його переобрали на другий термін. Раніше він був генеральним секретарем УЄФА.
- 20 грудня 2022 року Джанні Інфантіно запропонував проводити чемпіонат світу з футболу раз на три роки.
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