Про це повідомляє AFP.

Вибори відбулись на 73-му конгресі ФІФА (Міжнародної федерації футбольних асоціацій) у Кігалі (Руанда). Інфантіно був єдиним кандидатом на виборах. Він продовжив свої повноваження на посаді президента ФІФА до 2027 року.

52-річний Джанні Інфантіно, який має громадянство Швейцарії та Італії, очолює ФІФА з 2016 року. У 2019 році його переобрали на другий термін. Раніше він був генеральним секретарем УЄФА.