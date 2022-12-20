Про це повідомляє Daily Mail.

Джерела зазначають, що на цю ідею Інфантіно надихнув комерційний успіх ЧС-2022, який фінішував 18 листопада в Катарі. Міжнародна федерація футбольних асоціацій заробила на турнірі рекордні 7,1 млрд євро, що майже на 1 млрд більше ніж було отримано на ЧС-2018.

Очікується, що зміни відбудуться не раніше 2030 року, оскільки до цього час неможливо внести зміни у міжнародний календар.

Ідею Інфантіно підтримують в Африці та Азії. Також відомо, що раніше у Європі та Північній Америці виступили проти пропозиції керівника глобального розвитку ФІФА Арсен Венгера проводити ЧС кожних два роки.

Наразі чемпіонат світу з футболу проводиться раз на чотири роки.

Переможцем ЧС-2022 стала збірна Аргентини.

5 грудня повідомлялося, що ФІФА розглядає три варіанти нового формату чемпіонату світу з футболу 2026 року за участю 48 збірних.

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