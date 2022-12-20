Через рекордні прибутки в Катарі: президент ФІФА запропонував нову реформу ЧС з футболу
Президент ФІФА Джанні Інфантіно запропонував проводити чемпіонат світу з футболу раз на три роки
Про це повідомляє Daily Mail.
Джерела зазначають, що на цю ідею Інфантіно надихнув комерційний успіх ЧС-2022, який фінішував 18 листопада в Катарі. Міжнародна федерація футбольних асоціацій заробила на турнірі рекордні 7,1 млрд євро, що майже на 1 млрд більше ніж було отримано на ЧС-2018.
Очікується, що зміни відбудуться не раніше 2030 року, оскільки до цього час неможливо внести зміни у міжнародний календар.
Ідею Інфантіно підтримують в Африці та Азії. Також відомо, що раніше у Європі та Північній Америці виступили проти пропозиції керівника глобального розвитку ФІФА Арсен Венгера проводити ЧС кожних два роки.
Наразі чемпіонат світу з футболу проводиться раз на чотири роки.
Переможцем ЧС-2022 стала збірна Аргентини.
- 5 грудня повідомлялося, що ФІФА розглядає три варіанти нового формату чемпіонату світу з футболу 2026 року за участю 48 збірних.
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