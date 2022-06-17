Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Зростання цін продовжиться, цей процес цьогоріч буде дуже активним. Зараз інфляційні очікування складають до 25%. Це найбільші темпи зростання цін за останні 5-6 років", - наголосив Фурса.



Експерт додав, що продовження війни руйнуватиме нашу економіку й з огляду еміграції людей.



"Чим довше війна триватиме, тим більше людей залишається за кордоном та все більше там адаптовується. Це також значно б’є по майбутній економіці України".

Фурса наголосив, що зняття обмеження на курс валюти для банків допомогло стабілізувати ситуацію щодо валюти, також це рішення посприяло зміцненню курсу гривні, зокрема щодо долара.



"Три тижні тому, перед запровадженням заходів щодо знаття обмеження на валютний курс для банків, гривня в обмінниках було на рівні 38-39. Багато людей бігали по телеекранах й казали: "Ховайся в жито - скоро буде 40". Проте після запровадження цих заходів, бачимо в обмінниках, що гривня тримається на рівні 35-36", - сказав він.

Попит відновлюється: українці в травні купували на 20% більше товарів. У травні українці частіше купували різні товари та відвідували кафе і ресторани, свідчить статистика безготівкових оплат у терміналах державного ПриватБанку. Про це свідчить статистика мережі POS-терміналів ПриватБанку, повідомив банк у телеграм.



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