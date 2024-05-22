Радянська влада затопила понад 230 українських сіл на Дніпрі. Дослідження Texty.org.ua
У радянські часи під час будівництва шести водосховищ на Дніпрі під водою опинилися 232 українських населених пункти. Ось де вони були раніше
Під час створення Дніпровського каскаду гідроелектростанцій дев’ять десятих річища Дніпра були зарегульовані шістьма водосховищами — Київським, Канівським, Кременчуцьким, Кам’янським, Дніпровським і Каховським, яке було знищене російськими військовими у 2023-му році. Під час створення цих водосховищ радянська влада затопила 232 населені пункти.
Ці цифри порахували під час свого дослідження журналісти Texty.org.ua, які відновили назви затоплених населених пунктів, досліджуючи американські карти 1953 року, радянські карти 1930-х років та їхні перевидання, здійснені Вермахтом під час Другої світової війни.
За даними журналістів, найбільше населених пунктів затопили під час будівництва Кременчуцького водосховища — 107. Це майже половина всіх сіл і містечок, які зникли у водах Дніпровського каскаду ГЕС.
Фото: Texty.org.uaНа другому місці Кам’янське водосховище, під час будівництва якого затопили 37 населених пунктів.
Під час створення решти водосховищ під товщею води поховали 86 населених пунктів. Зокрема, під час будівництва Київського водосховища затопили 13 населених пунктів, Канівського — 20, Дніпровського — 26, Каховського — 29.
Як виглядало річище Дніпра до будівництва водосховищ, дивіться на реконструйованих журналістами картах.
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