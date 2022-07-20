Про це повідомляє ВВС, з посиланням на прес-реліз організації.

Літак, у якому перебували засновник білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Протасевич та його подруга Софія Сапега, 23 травня 2021 року летів із Афін до Вільнюса. Коли він пролітав транзитом через повітряний простір Білорусі, білоруські диспетчерські служби повідомили, що їм надійшла загроза підірвати лайнер і змусили його до посадки у Мінську. Там Протасевича та Сапегу було заарештовано. Бомбу у літаку так і не знайшли.

Раніше, у січні цього року, ICAO заявляла, що не знає, звідки надійшла неправдива загроза. У новому звіті зазначається, що в останні місяці була отримана нова інформація, почерпнута, зокрема, з аудіозаписів диспетчера, що супроводжував рейс, і бесіди з ним.

Нові дані дозволили ICAO зробити висновок, що повідомлення про мінування було передано екіпажу літака за вказівкою вищого керівництва Білорусі, було свідомо хибним і поставило під загрозу безпеку польоту, що порушує положення двох міжнародних конвенцій про цивільну авіацію.

Представник Росії в Раді ICAO висловив заперечення проти позначення Білорусі як джерела втручання у хід авіарейсу.

Відповідно до рішення Ради ICAO, текст доповіді опубліковано і буде розіслано всім країнам-членам організації, а також генеральному секретарю ООН "для розгляду та відповідних дій".

МЗС Білорусі поки не коментувало новий висновок ICAO. Раніше Мінськ наполягав, що всі його дії були законними, а Захід використав інцидент із літаком для тиску на Олександра Лукашенка.

Західні країни, які не визнали переобрання Лукашенка президентом, після посадки літака та арешту Протасевича, який мав притулок у Євросоюзі, запровадили нові санкції проти Білорусі, зокрема заборонили своїм авіакомпаніям літати через білоруський повітряний простір та закрили власне небо для білоруських літаків.

Романа Протасевича було переведено під домашній арешт після кількох телевізійних інтерв'ю, в яких він каявся у своїй опозиційній діяльності. Білоруська опозиція вважає, що ці заяви він зробив не добровільно.

Його подругу, росіянку Софію Сапегу, суд у Гродно у травні цього року засудив до шести років позбавлення волі. Пізніше вона попросила помилування.

У лютому 2022 року колишній головний редактор опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич заявив, що позиватиметься до суду на компанію Ryanair, літак якої приземлився у Мінську через повідомлення про мінування у травні 2021 року.

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