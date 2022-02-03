Протасевич готує позов проти Ryanair через посадку літака в Мінську

Про це він повідомив у відеоверненні на Youtube.



"Я планую подати позов до компанії Ryanair і також я закликаю подати подібний позов усіх пасажирів, які були на той момент на борту", – сказав Протасевич.



За його словами, над позовом зараз працює команда юристів. Він пообіцяв оприлюднити текст позову, коли "все буде готово".



Колишній опозиціонер сподівається, що окремо його заяву розглянуть члени Міжнародної організації цивільної авіації, всі задокументовані докази слів будуть надані.



"Також поштою направлю в ICAO книгу авторства Жака Бода, де розповідають ті моменти, про які ніхто не говорить", – додав Протасевич.



Нагадаємо, що 23 травня 2021 року у Мінську затримали засновника опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, який перебував на борту літака Афіни - Вільнюс, що посадили через повідомлення про вибуховий пристрій на борту. Користувачі соцмереж на офіційних акаунтах Ryanair звинуватили авіакомпанію у посібництві режиму Лукашенка через затримання журналіста Романа Протасевича у Мінську.

Верховна Рада України проголосувала заяву щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryinair у Мінську.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що самопроголошений керівник Білорусі Олександр Лукашенко запевнив його, що не віддавав наказу посадити у Мінську літак Ryanair, яким летів опозиційний журналіст Роман Протасевич.

24 червня 2021 року країни ЄС затвердили секторальні санкції проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у Мінську та викрадення журналіста Романа Протасевича.

А в Польщі оприлюднили розмову офіцера білоруських спецслужб із диспетчером авіарейсу Ryanair, який наказав посадити літак.