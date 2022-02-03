Протасевич готує позов проти Ryanair через посадку літака в Мінську
Колишній головний редактор опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич заявив, що позиватиметься до суду на компанію Ryanair, літак якої приземлився у Мінську через повідомлення про мінування у травні 2021 року
Про це він повідомив у відеоверненні на Youtube.
"Я планую подати позов до компанії Ryanair і також я закликаю подати подібний позов усіх пасажирів, які були на той момент на борту", – сказав Протасевич.
За його словами, над позовом зараз працює команда юристів. Він пообіцяв оприлюднити текст позову, коли "все буде готово".
Колишній опозиціонер сподівається, що окремо його заяву розглянуть члени Міжнародної організації цивільної авіації, всі задокументовані докази слів будуть надані.
"Також поштою направлю в ICAO книгу авторства Жака Бода, де розповідають ті моменти, про які ніхто не говорить", – додав Протасевич.
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