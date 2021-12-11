У Польщі оприлюднили розмову офіцера білоруських спецслужб з диспетчером, який посадив літак з Протасевичем

Про це повідомляє hromadske.

Відео з доказами опублікував речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

За даними польських спецслужб, за 30 хвилин після того, як в аеропорту Мінську почав працювати диспетчер Олег Галегов, до кімнати диспетчерів увійшов офіцер білоруських спецслужб. Він повідомив Галегову та другому диспетчеру про те, що на борту літака є бомба, тож він має приземлитися в аеропорту Мінська.

Для зв'язку з літаком Ryanair створили окрему частоту, щоб розмова не була чутна екіпажам інших літаків. Диспетчер повідомив пілоту, що, за інформацією спецслужб, на борту може бути бомба, і рекомендував літаку здійснити посадку в Мінську.

На записі чути голос, який підказує диспетчеру, що відповідати на питання пілота. Зокрема диспетчер передає, що код небезпеки "червоний".

Зазначається, що літак Ryanair, який прямував до Вільнюса, переспрямували в бік Мінська, хоча до входу в повітряний простір Литви залишалося дві хвилини.

