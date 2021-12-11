У Польщі оприлюднили розмову офіцера білоруських спецслужб з диспетчером, який посадив літак з Протасевичем
У Польщі оприлюднили розмову офіцера білоруських спецслужб із диспетчером авіарейсу Ryanair, який наказав посадити літак з опозиційним блогером Романом Протасевичем у Мінську
Про це повідомляє hromadske.
Відео з доказами опублікував речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.
За даними польських спецслужб, за 30 хвилин після того, як в аеропорту Мінську почав працювати диспетчер Олег Галегов, до кімнати диспетчерів увійшов офіцер білоруських спецслужб. Він повідомив Галегову та другому диспетчеру про те, що на борту літака є бомба, тож він має приземлитися в аеропорту Мінська.
Для зв'язку з літаком Ryanair створили окрему частоту, щоб розмова не була чутна екіпажам інших літаків. Диспетчер повідомив пілоту, що, за інформацією спецслужб, на борту може бути бомба, і рекомендував літаку здійснити посадку в Мінську.
На записі чути голос, який підказує диспетчеру, що відповідати на питання пілота. Зокрема диспетчер передає, що код небезпеки "червоний".
Зазначається, що літак Ryanair, який прямував до Вільнюса, переспрямували в бік Мінська, хоча до входу в повітряний простір Литви залишалося дві хвилини.
- Нагадаємо, 23 травня у Мінську затримали засновника опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, який разом з Софією Сапегою перебував на борту літака Афіни - Вільнюс, який посадили через повідомлення про вибуховий пристрій на борту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.85
Купівля 26.85Продаж 27.13
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.68
- Актуальне
- Важливе