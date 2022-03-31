Інформація про вибухи у Львівській області не підтвердилася, - голова ОВА
Після оголошення повітряної тривоги на Львівщині у соцмережах почали активно публікувати інформацію про вибухи на території області
Голова львівської ОВА Максим Козицький написав з цього приводу у своєму Телеграм-каналі: "Жителі Львова та області, інформація про вибухи на Львівщині, яку активно поширюють у соцмережах, станом на цю годину не підтвердилася. Дбайте про інформаційну гігієну. Не поширюйте контент з підозрілих телеграм-каналів та груп. Слідкуйте за оновленнями на моїх сторінках".
Пізніше Максим Козицький пояснив, що трапилося:
"В одному з населених пунктів області працівники газовидобувної вишки здійснили контрольований викид суміжних газів. Під час скиду було чутно звук, схожий на вибух. Також сталося часткове загоряння. Ці події збіглися з повідомленням про повітряну тривогу.
Ситуація під контролем. Загроз з повітря на Львівщині зараз нема. З працівниками вишки провели профілактичну бесіду".
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