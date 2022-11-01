Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

З 24 лютого чоловіки призовного віку, у тому числі студенти іноземних вишів, не можуть покинути територію України через дію воєнного стану. У квітні правила пом'якшили, але 14 вересня виїзд знову заборонили.

Тож Міносвіти попросило іноземні виші змінити умови навчання для українських студентів.

"У зв'язку з цим звернувся до іноземних колег, міністрів освіти, із проханням надати можливість українським студентам призовного віку, які зараховані на навчання на 2022/23 н.р., та студентам старших курсів, навчатися у режимі онлайн або надати їм річну перерву в навчанні зі збереженням фінансових умов здобування освіти", – наголосив Шкарлет.

Так, у Польщі, Франції та Азейрбаджані чоловіки-студенти з України можуть навчатися дистанційно або взяти академічну відпустку на рік.

Міністерство освіти, науки та спорту Литви рекомендувало закладам вищої освіти та коледжам підтримати українських студентів.

У Німеччині зауважили, що підтримують прохання про надання можливості українським громадянам продовжити навчання в умовах неможливого виїзду з України. До кожного студента застосовуватимуть особистий підхід.

В університетах Данії передбачена можливість надання відпустки або переведення у дистанційний формат. Проте, кожен заклад має свої правила щодо навчання в онлайні, надання перерви тощо.

Дистанційку для чоловіків з України також дозволили в: Естонії, Йорданії, Казахстані, Канаді, Китаї, Північній Македонії, Швейцарії.

З наближенням навчального року все актуальнішою ставала тема виїзду студентів іноземних навчальних закладів за кордон. Після 14 вересня прикордонники повідомили, що почали діяти обмеження щодо пропуску студентів за кордон.

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