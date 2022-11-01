English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Виші у низці країн змінили умови навчання для українських студентів-чоловіків

Виші у низці країн змінили умови навчання для українських студентів-чоловіків

1 листопада, 2022 вiвторок
05:42
Суспільство студент

Додаткові умови для студентів-чоловіків з України створили у ряді закладів вищої освіти інших країн. Серед них - польські, французькі, литовські й німецькі

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

З 24 лютого чоловіки призовного віку, у тому числі студенти іноземних вишів, не можуть покинути територію України через дію воєнного стану. У квітні правила пом'якшили, але 14 вересня виїзд знову заборонили.

Тож Міносвіти попросило іноземні виші змінити умови навчання для українських студентів.

"У зв'язку з цим звернувся до іноземних колег, міністрів освіти, із проханням надати можливість українським студентам призовного віку, які зараховані на навчання на 2022/23 н.р., та студентам старших курсів, навчатися у режимі онлайн або надати їм річну перерву в навчанні зі збереженням фінансових умов здобування освіти", – наголосив Шкарлет.

Так, у Польщі, Франції та Азейрбаджані чоловіки-студенти з України можуть навчатися дистанційно або взяти академічну відпустку на рік.

Міністерство освіти, науки та спорту Литви рекомендувало закладам вищої освіти та коледжам підтримати українських студентів.

У Німеччині зауважили, що підтримують прохання про надання можливості українським громадянам продовжити навчання в умовах неможливого виїзду з України. До кожного студента застосовуватимуть особистий підхід.

В університетах Данії передбачена можливість надання відпустки або переведення у дистанційний формат. Проте, кожен заклад має свої правила щодо навчання в онлайні, надання перерви тощо.

Дистанційку для чоловіків з України також дозволили в: Естонії, Йорданії, Казахстані, Канаді, Китаї, Північній Македонії, Швейцарії.

  • З наближенням навчального року все актуальнішою ставала тема виїзду студентів іноземних навчальних закладів за кордон. Після 14 вересня прикордонники повідомили, що почали діяти обмеження щодо пропуску студентів за кордон. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Світ
Польща
Франція
Азербайджан
Данія
Литва
Наука
Читайте також:
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
30 жовтня, 2022 неділя
У Таджикистані відреагували на звинувачення у виробництві на його території іранських дронів
Реджеп Ердоган
30 жовтня, 2022 неділя
Ердоган розлючений зривом зернової угоди, - речник Одеської ОВА Братчук
Франк-Вальтер Штайнмаєр
30 жовтня, 2022 неділя
Штайнмаєр зробив потужний політичний крок, він визнав, що помилявся, - дипломат Огризко
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.35
    Купівля 39.35
    Продаж 40.08
  • EUR
    Купівля 38.44
    Продаж 39.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
1 листопада
08:03
окупанти
Ворог завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів за минулу добу, постраждали понад 50 населених пунктів
08:01
Роман Яремчук
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 1 листопада
08:00
Ексклюзив
Інна Короленко
Герої України. Інна Короленко: як музична терапевтка стала солдатом-стрільцем
07:36
КНДР, Північна Корея
КНДР вимагає від США та Південної Кореї припинити військові навчання
07:03
Рамзан Кадиров
Кадиров заявив про можливе продовження мобілізації у Чечні
06:42
Олаф Шольц
"Я дуже засмучений": Шольц закликав екоактивістів припинити псувати предмети мистецтва та блокувати дороги
06:18
Експосадовицю Міноборони підозрюють у розтраті понад 18 млн
Експосадовицю Міноборони підозрюють у розтраті понад 18 млн грн, виділених на житло для військових
06:00
Євген Пригожин
Пригожин заявив, що "діти еліти" РФ повинні йти воювати й звинуватив олігархів у перешкоджанні повній мобілізації, - ISW
05:34
З 30 липня Україна експортуватиме до ЄС електроенергії у 2,5 рази
Відключення електрики: у YASNO оприлюднили графік для Києва
05:26
Болгарія продовжила програму перебування для біженців з України на необмежений термін
05:14
Оновлено
Вибухи
Ворог атакувава Полтавщину з допомогою дронів. Працювала ППО
05:02
Анатолій Карпов
Ексчемпіона світу з шахів та депутата держдуми РФ Анатолія Карпова виявили непритомним у центрі Москви
04:35
Путін
Зараз не час для цього. У Кремлі планують скасувати щорічне звернення Путіна до народу та ЗМІ
04:25
субсидії
Субсидія для тих, хто втратив роботу: Мінсоцполітики пояснило, як нараховується і за якої умови
03:45
Техніка
Артилерія та ракетники ЗСУ виконали близько 180 вогневих завдань, авіація атакувала скупчення ворога в районі Снігурівки, – ОК "Південь"
03:42
Деніс Монастирський
Вдесятеро більше за українців: Монастирський сказав, скільки снарядів на день вистрілює РФ
03:18
грузія
На тлі війни в Україні економіка Грузії виросла на "безпрецендентні" 10%, - прем'єр Гарібашвілі
02:23
Путін
"Крапка поставлена": Путін повідомив про завершення мобілізації в РФ
01:58
Ілон Маск
Маск розігнав раду директорів Twitter і посилив контроль над компанією
01:35
ракетні системи США
Прозорість та сприяння. Військові США почали інспекцію обліку західної зброї в Україні
01:26
Володимир Зеленський, президент України
Вступ України в ЄС: Зеленський сподівається до кінця року побачити "ясність щодо початку переговорів"
01:09
Українське зерно
Україна, ООН і Туреччина заявили про чинність зернової угоди, РФ вимагає додаткових "гарантій безпеки"
00:14
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
На Луганщині ЗСУ звільнили 9 населених пунктів, - Гайдай
2022, понедiлок
31 жовтня
23:40
Оновлено
На фото: система ППО
Рекордна кількість влучань: під час масованої ракетної атаки силам ППО вдалося збити понад 80% ракет
23:35
Володимир Путін
Путін назвав ракетні удари "відповіддю за Севастополь" і звинуватив Україну в небажанні домовлятися
23:23
Ексклюзив
Володимир Огризко
Якби Україна виступила проти роззброєння Ізраїлю, в РФ кричали б, що ми хочемо знову бути ядерною державою, - Огризко
22:58
Володимир Зеленський
Уламки російської ракети на території Молдови нагадують про необхідність разом захищатися від рашизму, - Зеленський
22:41
Молдова
Молдова оголосила російського дипломата персоною нон грата через ракетні обстріли України
22:26
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україні передадуть установки для знищення російських літаків на відстані у 100 км. Колонка Сергія Згурця
22:14
В’ячеслав Богуслаєв
Президент "Мотор Січі" Богуслаєв на початку повномасштабної війни наказав розукомплектувати гелікоптери, – генпрокурор Костін
22:13
світло
На Харківщині через ракетні удари без електрики залишаються 140 тисяч споживачів
21:52
Володимир Зеленський
Ми співпрацюємо зі Штатами, європейськими країнами, Міжнародним кримінальним судом, щоб покарати всіх російських убивць і катів, - Зеленський
21:38
масові поховання в Ізюмі
Розстріляні росіянами майже впритул: на Харківщині зафіксували ще один злочин окупантів
21:37
Мартін Гріффітс
ООН: Російські військові кораблі не мають права охороняти "зерновий коридор"
21:19
Глава Пентагону і міністр оборони Польщі обговорили посилення обороноздатності України
21:02
Петро Порошенко
Нам потрібен енергетичний "Рамштайн": Порошенко закликав союзників терміново надати Україні обладнання і запчастини для енергомереж
20:57
Ексклюзив
ЗСУ
За добу противник 40 разів безуспішно наступав на Авдіївському напрямку, - начальник міської ВА Барабаш
20:50
Канада запровадила нові санкції проти Ірану за порушення прав людини
20:37
На Херсонщині українські захисники за три хвилини знищили два ударні гелікоптери армії РФ
20:33
Володимир Зеленський і Петр Фіала
"Посилюватимемо співпрацю, щоб забезпечити стандарти НАТО в Україні": Зеленський і Фіала підписали декларацію щодо євроатлантичної перспективи Києва
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV