"Інший отримувач": Нова пошта запустила сервіс одержання посилки за дорученням

Про це повідомляє Нова пошта у своєму пресрелізі.

У повідомленні йдеться, що сервіс безкоштовний та діє виключно для отримання відправлень у поштоматі або у відділеннях, якщо вартість посилки складає менше ніж 30 тисяч гривень. Замовити сервіс "Інший отримувач" може тільки одержувач і виключно через мобільний застосунок Нової пошти.

Аби обрати нового одержувача, необхідно у розділі "Керування посилкою" у мобільному застосунку обрати сервіс "Інший отримувач".Там треба вказати номер телефону цієї людини та натиснути "Доручити". Довірена особа отримає повідомлення, про право одержання посилки.

Скасувати це право можна у тій самій вкладці "Керування посилкою", натиснувши "Скасувати довіреність".

Щоб отримати довірену посилку у відділенні, необхідно повідомити оператора про використання сервісу та назвати спеціальний код і номер отримання, який прийшов у повідомленні.

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