"Інший отримувач": Нова пошта запустила сервіс одержання посилки за дорученням
Відтепер через мобільний додаток Нової пошти можна надати право людині, якій ви довіряєте, отримати та сплатити посилку за вас
Про це повідомляє Нова пошта у своєму пресрелізі.
У повідомленні йдеться, що сервіс безкоштовний та діє виключно для отримання відправлень у поштоматі або у відділеннях, якщо вартість посилки складає менше ніж 30 тисяч гривень. Замовити сервіс "Інший отримувач" може тільки одержувач і виключно через мобільний застосунок Нової пошти.
Аби обрати нового одержувача, необхідно у розділі "Керування посилкою" у мобільному застосунку обрати сервіс "Інший отримувач".Там треба вказати номер телефону цієї людини та натиснути "Доручити". Довірена особа отримає повідомлення, про право одержання посилки.
Скасувати це право можна у тій самій вкладці "Керування посилкою", натиснувши "Скасувати довіреність".
Щоб отримати довірену посилку у відділенні, необхідно повідомити оператора про використання сервісу та назвати спеціальний код і номер отримання, який прийшов у повідомленні.
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