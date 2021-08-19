"Іншого виходу не бачу": Зеленський назвав прямі перемовини з Путіним єдиним способом звільнити кримських політв'язнів
Президент Володимир Зеленський вважає, що звільнити українських політв'язнів, яких незаконно ув'язнюють в окупованому Криму можливо лише через прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним
Про це заявив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю українським журналістам з Криму, передає УП.
"На сьогодні, окрім прямих перемовин з президентом Росії щодо кримських в’язнів, я іншого виходу не бачу. Можливо, ми зможемо напрацювати нові рішення під час "Кримської платформи"", - зазначив президент.
Він наголосив, що у питанні звільнення кримських політв'язнів важіль рішень на боці Росії
"Для Кремля ці люди - не українські політв’язні, оскільки там не визнають, що окупували Крим. Росіяни відокремлюють списки тих, хто знаходиться в ОРДЛО, і списки тих наших людей, які перебувають в Криму або вже на території Росії. Ми, навпаки - об’єднуємо ці списки і говоримо про те, що питання обміну всіх на всіх", - додав Зеленський.
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