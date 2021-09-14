Instagram почав тестувати нову функцію

Про це повідомляє Moneycontrol.

Функція отримала назву "Фаворити".

Публікації з облікових записів із такою міткою відображатимуться вище у стрічці.

Функція дає користувачам ще більше контролю над публікаціями.

Instagram зараз аналізує активність користувачів у соцмережі, а потім переглядає популярні публікації, щоб спробувати адаптувати стрічку для кожного окремо.



