Instagram почав тестувати нову функцію
Соцмережа Instagram тестує функцію, яка дозволить людям контролювати вміст своєї стрічки
Про це повідомляє Moneycontrol.
Функція отримала назву "Фаворити".
Публікації з облікових записів із такою міткою відображатимуться вище у стрічці.
Функція дає користувачам ще більше контролю над публікаціями.
Instagram зараз аналізує активність користувачів у соцмережі, а потім переглядає популярні публікації, щоб спробувати адаптувати стрічку для кожного окремо.
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