Instagram заблокував сторінку окупаційної влади Севастополя

Про це повідомляє "Интерфакс", посилаючись на "керівницю управління інформаційної політики" Севастополя Ірину Юхіну.



За її слловами, сторінку окупаційної влади Севастополя в Instagram заблокували.



"Причина - забагато відповідей на коментарі користувачів, соцмережа називає це надмірною активністю. Сторінку, на жаль, відновити не вдалося - ми втратили понад 10 тис. підписників", - повідомила Юхіна.



Вона зазначає, що окупаційний уряд міста планує створити нову сторінку.

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