Instagram заблокував сторінку окупаційної влади Севастополя
"Офіційну" сторінку окупаційної влади Севастополя в Instagram заблокували через активність у коментарях
Про це повідомляє "Интерфакс", посилаючись на "керівницю управління інформаційної політики" Севастополя Ірину Юхіну.
За її слловами, сторінку окупаційної влади Севастополя в Instagram заблокували.
"Причина - забагато відповідей на коментарі користувачів, соцмережа називає це надмірною активністю. Сторінку, на жаль, відновити не вдалося - ми втратили понад 10 тис. підписників", - повідомила Юхіна.
Вона зазначає, що окупаційний уряд міста планує створити нову сторінку.
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