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Інститут Pantone назвав колір 2022 року

9 грудня, 2021 четвер
11:54
Наука Very Peri

Інститут кольору Pantone показав головний колір 2022 року – ним став бузковий відтінок під назвою Very Peri

Про це йдеться на сайті інституту.

Як повідомляється, колір демонструє безтурботну впевненість та сміливу цікавість. Автори також називають колір "допитливим та інтригуючим, що оживляє творчий дух". Його завдання - допомогти "прийняти ландшафт можливостей, що змінився".

Зазначимо, Peri у перській міфології – це витончені крилаті духи, відомі своєю красою та пустотливістю.

PANTONE 17-3938 Very Peri складається з синіх і фіолетово-червоних відтінків. В інституті зазначаються, що колір демонструє життєрадісний настрій та динамічну присутність, яка заохочує сміливу творчість та творче самовираження.

"Створення нового кольору вперше в історії нашої освітньої колірної програми PANTONE Колір року відображає глобальні інновації та перетворення, що відбуваються. Оскільки суспільство продовжує усвідомлювати, що колір є важливою формою спілкування та способом виражати та впливати на ідеї та емоції, залучати та спілкуватися, складність цього нового синього відтінку з червоно-фіолетовим присмаком наголошує на величезних можливостях, які відкриваються перед нами", - розповіла віцепрезидент Інститут кольору Pantone Лорі Прессман.

Very Peri буде інтегрований до ряду програм Microsoft у вигляді цифрових заставок та опцій інтерфейсу для PowerPoint, Teams, Edge та Windows.
 

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техніка
мода
pantone
колір
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