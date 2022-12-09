Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав в етері телемарафону, передає Укрінформ.

"Щодо серцево-судинних захворювань, то це одна з топтема, над якою ми наразі працюємо, щоб бути готовими до тих викликів, які нас будуть (очікувати, - ред.) після перемоги України. Інсульти і інфаркти у нас значно помолодшають, років на 10-15. Тобто, категорія людей, у яких зустрічаються ці хвороби, буде набагато молодша", - наголосив він.

Очільник МОЗ також додав, що у четвер, 8 грудня, відбулася чергова міжсекторальна зустріч за Національною програмою психічного здоров’я.

"На ній ми вчергове показали й існуючі потреби, і потреби, які нас очікують після нашої перемоги. Саме по ментальному здоров'ю скажу, що десь орієнтовно 10 мільйонів людей будуть потребувати психологічної допомоги. І ми до цього наразі готуємося, щоб потім це не стало окремими викликом", - зауважив Ляшко.

У МОЗ готуються і до зростання кількості онкологічних хвороб. За його словами, серед факторів, які ускладнюють раннє виявлення і проведення скринінгу - і два роки коронавірусу, і повномасштабна війна з РФ проти України, яка триває вже 10 місяців.

"І ми також маємо підготувати і нашу онкологічну службу, щоб адекватно реагувати на зростання кількості онкологічних захворювань", - уточнив міністр.

Раніше у МОЗ дали поради, як подовжити "життя" їжі та яким харчам надавати перевагу, допоки тривають регулярні обстріли енергосистеми України. А також, як уникнути переохолодження.

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