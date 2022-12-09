Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Здоров'я Інсульти та інфаркти помолодшають на 10-15 років, - МОЗ

Інсульти та інфаркти помолодшають на 10-15 років, - МОЗ

9 грудня, 2022 п'ятниця
07:01
Здоров'я лікар

У Міністерстві охорони здоров'я України прогнозують, що категорія людей, у яких зустрічаються хвороби серцево-судинної системи, буде молодше років на 10-15

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав в етері телемарафону, передає Укрінформ.

"Щодо серцево-судинних захворювань, то це одна з топтема, над якою ми наразі працюємо, щоб бути готовими до тих викликів, які нас будуть (очікувати, - ред.) після перемоги України. Інсульти і інфаркти у нас значно помолодшають, років на 10-15. Тобто, категорія людей, у яких зустрічаються ці хвороби, буде набагато молодша", - наголосив він.

Очільник МОЗ також додав, що у четвер, 8 грудня, відбулася чергова міжсекторальна зустріч за Національною програмою психічного здоров’я.

"На ній ми вчергове показали й існуючі потреби, і потреби, які нас очікують після нашої перемоги. Саме по ментальному здоров'ю скажу, що десь орієнтовно 10 мільйонів людей будуть потребувати психологічної допомоги. І ми до цього наразі готуємося, щоб потім це не стало окремими викликом", - зауважив Ляшко.

У МОЗ готуються і до зростання кількості онкологічних хвороб. За його словами, серед факторів, які ускладнюють раннє виявлення і проведення скринінгу - і два роки коронавірусу, і повномасштабна війна з РФ проти України, яка триває вже 10 місяців.

"І ми також маємо підготувати і нашу онкологічну службу, щоб адекватно реагувати на зростання кількості онкологічних захворювань", - уточнив міністр.

  • Раніше у МОЗ дали поради, як подовжити "життя" їжі та яким харчам надавати перевагу, допоки тривають регулярні обстріли енергосистеми України. А також, як уникнути переохолодження.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Суспільство
Україна
Віктор Ляшко
Читайте також:
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
7 грудня, 2022 середа
Влада проти рішення ЄСПЛ щодо законодавчої заборони російської церкви
7 грудня, 2022 середа
Авіабази РФ уразили не дрони Укроборонпрому чи радянські "стрижі", це інша розробка, їх неможливо глушити, – FT
Дмитро Пєсков
8 грудня, 2022 четвер
У Путіна заявили, що РФ не збирається "приєднувати" нові території України
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.49
    Купівля 39.49
    Продаж 40.18
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
9 грудня
08:05
OPINION
Володимир Гевко
Що можна вдіяти з нацією, в якої іскри з очей?
08:02
Оновлено
Пожежа в Підмосков'ї
У торговому центрі Москви спалахнула масштабна пожежа: стався обвал, загинула людина
07:27
ЗСУ
ЗСУ поранили близько 240 окупантів, знищили 3 ворожих склади боєприпасів і до 20 одиниць військової техніки на Запоріжжі
06:49
До України прийде ще 4 HIMARS
Україна отримає $275 млн від США для посилення протиповітряної оборони, - Reuters
06:30
Анонс
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
Нідерланди - Аргентина: де та коли дивитись чвертьфінал ЧС-2022
06:16
ЗАЕС
РФ розгорнула "гради" на ЗАЕС, щоб послабити критику прихильників війни на тлі повідомлень про можливе виведення військ, - ISW
05:40
путін
В ISW сказали, кого Путін намагається ввести в оману, коли говорить про різні цілі в Україні
05:30
Анонс
Лука Модріч (ліворуч)
Хорватія - Бразилія: де та коли дивитись чвертьфінал ЧС-2022
05:19
Франція передала Україні генератори
Франція передала Україні сотню генераторів
04:22
Інфографіка
збірна Бразилії, Неймар, ЧС-2022
ЧС-2022: розклад усіх матчів чвертьфіналу. Сітка плей-офф
03:31
Джекі Чан
Джекі Чан проанонсував вихід фільму "Година пік - 4"
02:39
ЗСУ
ЗСУ ліквідували двох російських майорів і капітана-добровольця, - офіцер Штефан
02:16
Роман Зозуля
Футболіст-волонтер Зозуля підписав контракт з новим клубом
01:31
Пентагон
Пентагон уклав контракти на збільшення виробництва артснарядів такого типу, як використовують ЗСУ
01:27
Льотчик "Karaya" із Кременчука пояснив, що значить його позивний
"Полум'я почалось добиратись до мене", - Герой України пілот Karaya розповів історію катапультування
00:42
ФСБ
Росія відправила на тимчасово окупований Південь нові групи ФСБ. Шукатимуть українське підпілля
00:35
Третє засідання Платформи міжнародної дії зі звільнення Росією українських політв’язнів
Окупаційна влада РФ винесла кримським політв’язням вироків сумарно на понад 1300 років ув’язнення, - Джапарова
00:28
Еден Азар
"Білий дім і я у кабінеті із сигарою": найдорожчий футболіст "Реала" заявив, що хотів би опинитись на місці Байдена
00:15
Луїс де ла Фуенте, збірна Іспанії
Збірна Іспанії з футболу оголосила ім'я нового головного тренера
00:05
На фото Дмитро Кулеба
Закликаю світ не боятися розпаду Росії, - Кулеба
2022, четвер
8 грудня
23:43
кадирівці
Кадирівці втекли зі Запорізької АЕС перед приїздом МАГАТЕ, - Центр національного спротиву
23:39
Радбез ООН
Росія скликає Радбез ООН через постачання Україні озброєння країнами Заходу
23:29
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Росія завдала 55 ударів з мінометів по Сумській області
23:18
міни, газопровід
Мінний терор має бути серед пунктів обвинувачення проти РФ за агресію, – Зеленський
23:14
Поблизу аеродрому в Мелітополі пролунали вибухи, - Федоров
23:14
Володимир Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 8 грудня
22:43
Оновлено
Герой України
"Вони робили все для безпеки українців": Зеленський посмертно відзначив чотирьох поліцейських, які підірвалися на мінах на Херсонщині
22:42
розмінування, нерозірвані боєприпаси та міни
"Найбільший виклик для саперів із часів Другої світової": держдеп США про розмінування України
22:35
ЄС Україна
ЄС планує збільшити на €2 млрд фонд, який відшкодовує країнам військову допомогу Україні, - Bloomberg
22:16
Оновлено
Наслідки обстрілу Харківщини 8 грудня
Росіяни обстріляли Харківщину: ракета влучила у приватний будинок, постраджали четверо людей
22:02
OPINION
Вікторія Сюмар
Міф про "сілу русского аружія" впав остаточно. Далі впаде сама Росія
21:58
Латвія
Щонайменше 11 тисяч біженців з України, які виїхали у Латвію, влаштувались на роботу
21:56
Емманюель Макрон
Безкоштовні презервативи для молоді: Макрон розпочав реформи у Франції
21:40
Конгрес США
Нижня палата конгресу підтримала оборонний бюджет США із $800 млн для України
21:23
Прапор Словаччини
Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм для України
21:15
на фото: генератор
"Символізує тепло, яке ми хочемо передати з Бельгії": Європарламент подарував Україні генератор
21:12
Як уникнути обмороження
"Зима буде важкою": в МОЗ дали поради, як уникнути переохолодження
20:57
Європарламент
Європарламент розгляне резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу
20:36
Росіяни обстріляли житловий сектор Торецька з артилерії: вбили людину, ще двох поранили
20:26
Данія
Уряд Данії передає Миколаєву 50 сучасних систем очищення води
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV