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Ексклюзив

Інтенсивність бойових дій достатньо висока: Згурець про ситуацію на фронті

13 листопада, 2023 понедiлок
10:06
Новини Сергій Згурець

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що половина бойових зіткнень за минулу добу припадає на напрямки Авдіївка, Мар'їнка, Бахмут

Про це він розказав в етері Еспресо.

"Якщо зважите на повідомлення Генштабу ЗСУ, то зрозумієте, що інтенсивність бойових дій достатньо висока. Ми говоримо про 69 бойових зіткнень, половина з них якраз припадає на напрямок Авдіївка - Мар'їнка - Бахмут. І головними точками нашої уваги залишається Авдіївка, де ворог продовжує штурмові дії, хоча зазначали про очікування третього штурму. Це не означає, що зараз є пауза, бо противник намагається закріпитися за залізницею на півночі від Авдіївки, робить спроби рухатися в бік Степового. Ворог не полишає намірів розвивати напрямок з Красногорівки - Степового - Бердичі, аби добратися до Орлівки та ускладнити логістику. Також намагається вийти на Коксохім, відбуваються атаки по периметру цього заводу. На півночі ці атаки не є вдалими для противника", - прокоментував військовий експерт.

карта Авдіївка етер Еспресо 13.11.23

Аналітик додав, що російські війська продовжують спроби тиснути на Авдіївку з півдня, де особливого просування у них немає. Але зрозуміло, що оточення міста або перерізання нашої логістики залишається важливим завданням для противника, тому він не зважає на втрати.

"Далі, якщо подивитися на мапу Бахмута, то ворог так само там активізувався. Генерал Сирський говорить, що противник намагається відбити позиції, з яких його було витіснено. Про це також говорить заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. Ця бригада якраз тримає оборону та веде наступальні дії в зоні Кліщіївки. Зараз відбуваються бойові дії на зустрічних курсах. Ворог так само збільшив живу силу, аби тиснути на південний напрямок.



На півночі загарбники пробують діяти від Берхівки й далі по північному напрямку, що так само створює напругу на цій ділянці фронту. Тобто зараз фактично по напрямках Куп'янськ, Сватове, Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка чисельність особового складу противника збільшується, попри його втрати", - зауважив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

За його словами, своєю чергою ЗСУ поліпшили ситуацію навколо Роботиного, де є просування на певних ділянках. По мапі це незначні просування, але втрати ворога є значними. Начебто там є натяки, що між Роботиним та Вербовим вдалося вийти до тих панівних висот, які утримує противник, і що ускладнювало нашу оборону. Якщо ця інформація вірогідна, то це покращить наші позиції в зоні між Роботиним та Вербовим.

"На лівому березі Херсонщини ситуація така, що іноземні експерти відзначають покращення позицій українських військ, тобто розширення плацдармів. Але, як я розумію, ворог насамперед сконцентрує свої зусилля на ударах по логістичних шляхах забезпечення наших підрозділів, які перекидають все необхідне через річку Дніпро.

Карта. Херсон_0711

Цей напрямок залишається надзвичайно напруженим для окупантів, які перекинули частину своїх резервів, але не впритул до участі в бойових діях. Таке враження, що ворог очікує, коли наші війська будуть проходити вглиб, і потім використовуватиме ці накопичені резерви. А поки найближчим часом противник буде застосовувати авіацію, у першу чергу аби завдавати удари по правому берегу і по лівому, ускладнюючи нашу логістику. Своєю чергою активно працюють наші артилерія, FPV-дрони та РЕБ, що не дає змоги росіянам просуватися до наших підрозділів, які утримують плацдарм на лівому березі річки Дніпро", - резюмував Сергій Згурець.

  • 13 листопада за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на фронті відбулося 69 боєзіткнень. На Херсонському напрямку наші захисники здійснюють контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.
  • Також у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) йшлося, що українські війська досягли певного успіху на лівобережжі Херсонщини

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