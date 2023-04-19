"Інтер" - "Бенфіка": де та коли дивитись чвертьфінал Ліги чемпіонів
У середу, 19 квітня, міланський "Інтер" зіграє проти португальської "Бенфіки" у повторному матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра "Інтер" - "Бенфіка" відбудеться у Мілані та розпочнеться о 22:00. Наживо її покаже Megogo.
У першій зустрічі "Інтер" в гостях переміг "Бенфіку" з рахунком 2:0.
У півфіналі ЛЧ переможець сьогоднішнього матчу зіграє проти "Мілана"
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Повторний матч
18 квітня
"Інтер" (Італія) - "Бенфіка" (Португалія)
Перша гра - 2:0
Мілан, "Стадіо Джузеппе Меацца"
Початок - 22:00
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