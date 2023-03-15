"Інтер" пройшов "Порту" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч-відповідь 1/8 фіналу пройшов 14 березня у Португалії і закінчився внічию 0:0.

Проте завдяки перемозі у першій зустрічі 1:0 "Інтер" виявився сильнішим за "Порту" і вийшов у наступний раунд Ліги чемпіонів.

Жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів відбудеться 17 березня.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу

14 березня

"Порту" (Португалія) - "Інтер" (Італія) 0:0

Перший матч - 0:1