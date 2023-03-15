"Інтер" пройшов "Порту" у Лізі чемпіонів
В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів італійський "Інтер" пройшов португальський "Порту"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч-відповідь 1/8 фіналу пройшов 14 березня у Португалії і закінчився внічию 0:0.
Проте завдяки перемозі у першій зустрічі 1:0 "Інтер" виявився сильнішим за "Порту" і вийшов у наступний раунд Ліги чемпіонів.
Жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів відбудеться 17 березня.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
14 березня
"Порту" (Португалія) - "Інтер" (Італія) 0:0
Перший матч - 0:1
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