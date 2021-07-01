Інцидент з британським есмінцем біля окупованого Криму: Білий дім відреагував на заяву Путіна про провокацію
США прагнуть до більш передбачуваних відносин з Росією
Про це заявила прессекретарка Білого дому Джейн Псакі, коментуючи слова президента РФ Володимира Путіна щодо інциденту з есмінцем Великої Британії у Чорному морі.
Путін заявив, що порушення "російського" кордону британським есмінцем було провокацією, в якій нібито брали участь і США.
"Байден оголосив про низку далекоглядних дій у цьому відношенні, без сумнівів, це визначає нашу стратегію", - заявила Псакі.
Відповідаючи на питання про те, чи був інцидент запланованою операцією, Псакі відповіла, що не володіє інформацією.
- Нагадаємо, 23 червня російські ЗМІ з посиланням на Міоноброни написали, що росіяни зробили попереджувальні постріли із Су-24 по есмінцю Великобританії Defender
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- Журналіст ВВС розповів подробиці інциденту. За його словами в небі над есмінцем було близько 20 літаків росіян, а екіпаж корабля вдягнув балаклави
- Згодом стало відомо, що прохід есмінця Defender санкціонував особисто прем'єр-міністр Борис Джонсон
- 25 червня у США заявили, що британські союзники запевнили їх про відсутність факту пострілів у бік есмінця Defender.
- 26 червня ВВС заявило, що отримало документи щодо проходу корабля Defender, які їм передав анонім. За словами аноніма, документи він знайшов на зупинці громадського транспорту у графстві Кент.
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