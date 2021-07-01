Інцидент з британським есмінцем біля окупованого Криму: Білий дім відреагував на заяву Путіна про провокацію

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джейн Псакі, коментуючи слова президента РФ Володимира Путіна щодо інциденту з есмінцем Великої Британії у Чорному морі.

Путін заявив, що порушення "російського" кордону британським есмінцем було провокацією, в якій нібито брали участь і США.

"Байден оголосив про низку далекоглядних дій у цьому відношенні, без сумнівів, це визначає нашу стратегію", - заявила Псакі.

Відповідаючи на питання про те, чи був інцидент запланованою операцією, Псакі відповіла, що не володіє інформацією.

Нагадаємо, 23 червня російські ЗМІ з посиланням на Міоноброни написали, що росіяни зробили попереджувальні постріли із Су-24 по есмінцю Великобританії Defender

23 червня у Британії заперечили інформацію про попереджувальні постріли з боку росіян по власному есмінцю Defender у водах окупованого Криму

Журналіст ВВС розповів подробиці інциденту. За його словами в небі над есмінцем було близько 20 літаків росіян, а екіпаж корабля вдягнув балаклави

Згодом стало відомо, що прохід есмінця Defender санкціонував особисто прем'єр-міністр Борис Джонсон

25 червня у США заявили, що британські союзники запевнили їх про відсутність факту пострілів у бік есмінця Defender.

26 червня ВВС заявило, що отримало документи щодо проходу корабля Defender, які їм передав анонім. За словами аноніма, документи він знайшов на зупинці громадського транспорту у графстві Кент.