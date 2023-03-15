Інцидент зі збитим Росією безпілотником США сигналізує про готовність Путіна до розширення конфлікту, – Данілов
Інцидент з американським БПЛА MQ-9 Reaper, який РФ збила над Чорним морем, – це сигнал президента Путіна про готовність долучити до конфлікту інші країни
Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Інцидент з американським БПЛА MQ-9 Reaper, спровокований Росією в Чорному морі, – це сигнал Путіна про готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін. Тактика ва-банк – постійне підвищення ставок в умовах стратегічного програшу в надії на зміну обставин", - написав він.
- 14 березня у міжнародному авіапросторі над Чорним морем російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Унаслідок інциденту дрон був збитий. Після інциденту США почали переговори з РФ на "найвищому рівні" та викликали посла Росії у Вашингтон.
- Російський посол у США Анатолій Антонов після інциденту зі збиттям американського дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем сказав, що Москва не хоче конфронтації зі Сполученими Штатами, але "американським літакам немає чого робити поблизу російського кордону".
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