Інвесткомпанія Concorde Capital запустила в Україні онлайн платформу з торгівлі сільгоспземлею

Про це повідомила пресслужба Concorde Capital.



"Інвестиційна компанія Concorde Capital запустила аграрну онлайн-платформу KupiPai, яка об'єднає власників паїв, інвесторів та агрохолдинги. Весь юридичний та консалтинговий супровід угод купівлі-продажу платформа забезпечує "під ключ", - йдеться у повідомленні.



За словами генерального директора Concorde Capital Ігоря Мазепи, на першому етапі відкриття ринку землі 1 га чорнозему буде коштувати в середньому близько $2 тис. при тому, що агрохолдинг-орендар платитиме орендну плату в розмірі $150-200 на рік.



"Таким чином, гарантований рентний дохід буде на рівні 7-10% річний. При цьому ріст ціни землі очікується на рівні 15-20% на рік з аналогією з ціновими трендами більшості Європейських країн після відкриття ринку землі. Той факт, що найближчі два роки "великий капітал" не може вийти на ринок, забезпеить максимізацію дохідності для інвесторів-"першопрохідців". А наша платформа забезпечить швидкий та надійний процес купівлі-продажу для обох сторін", - цитує пресслужба слова Мазепи.



Він також зазначив, що наразі інвестиція в купівлю землі більш прибуткова альтернатива інвестиціям в житлову нерухомість та банківські депозити. Так, інвестиції в житлову нерухомість дадуть середній дохід 5-7% річних. При цьому інвестор має постійно контролювати підтримку активу у належній якості. Водночас при здачі землі в оренду агрохолдингу інвестор отримає 7-10% річних, і саме агрохолдинг підтримуватиме належний стан землі. Крім того, за його словами, інвестиції в землю забезпечені твердою заставою у вигляді самої земельної ділянки.

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