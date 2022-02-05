Інженери з Дніпра займуться електрофікацією Місяця

Про це повідомляє дніпровський портал Наше місто.



Засновник команди Space Hub - Максим Ткаченко із Дніпра.



Проєкт торієвого ядерного реактора, який забезпечить, зокрема, роботу роверів (автономних машин для пересування на Місяці), розробники представили в ході Міжнародного конгресу астронавтики в Об'єднаних Арабських Еміратах.





"Освоєння Місяця, доставка вантажів на цю планету та використання транспортних механізмів (місячних роверів) є дуже актуальною темою для багатьох країн, які беруть участь у гонці за освоєння Космосу. Тож ідея Space Hub була зустрінута на Міжнародному конгресі астронавтики з великим інтересом", - зазначається у повідомленні.Потужність реактора в 10 кВт буде достатньою для забезпечення роботи кількох місячних роверів. Електрика та тепло, які може створювати такий реактор, дозволить цим пристроям функціонувати навіть під час місячної ночі, яка триває 14 земних діб (температура на Місяці може опускатися нижче -170°С). Крім того, виділена лінія зв'язку дозволить оперативно передавати на Землю інформацію, отриману під час досліджень.Глобальне завдання, яке планують вирішити розробники - створити у 2025 році місячний коворкінг для роверів із усім необхідним: енергією, теплом, лінією зв'язку та захисним куполом."Орієнтовна вартість реактора - $6 млн. Ми вже розуміємо, як його доставити на Місяць і де поставити. Запустити реактор зможемо дистанційно, без участі людини. Зараз займаємося матеріалами та конструкцією захисної бані, а потім вирішуватимемо питання передачі даних", - каже Максим Ткаченко.