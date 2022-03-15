Іспанія арештувала яхту російського олігарха вартістю $140 млн, - ЗМІ

Про це повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, пише Reuters.



"Сьогодні ми арештували – технічний термін "тимчасово знерухомили" – яхту, що належить одному з основних олігархів. Ми говоримо про яхту, вартість якої, за нашими оцінками, становить $140 млн. Буде більше", – сказав Санчес.

Яхта Valerie ходить під прапором Сент-Вінсента і Гренадин. Судно зареєстроване на падчерку Чемезова Анастасію Ігнатову через компанію з Британських Віргінських островів, про що стало відомо в 2021 році завдяки Pandora Papers.



Яхта з 9 лютого перебувала на верфі в Барселоні на ремонті.



За словами джерела в іспанському уряді, влада Іспанії має підтвердити право власності та наявність судна у санкційному списку. До того яхта залишиться під вартою.



Нагадаємо, Японія включила 17 додаткових імен у санкційний список, запроваджений проти Росії через її вторгнення в Україну.