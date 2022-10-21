Про це в ефірі Еспресо заявила юристка Агія Загребельська.

"Є проблема у Ірану з тим, що немає сухопутного коридору. Балістичні ракети малої дії Іран не може перевезти по небу і по морю. Це надто ризиковано, буде багато доказів, що це Іран, є ризик ураження певних кораблів. Щоб перевезти сухопутнім шляхом, їх треба везти через територію Вірменії та Азербайджану.", - зазначила вона.

На її думку, ці країни не дають дозволу на це.

"Враховуючи перемовини цих країн за посередництва ЄС, є високий ризик для Ірану, що зараз Вірменія та Азербайджан підпишуть мир, останній матиме доступ до свого регіону через вірменську територію без залучення Ірану. Тоді Іран виявиться повністю ізольований від Росії сухопутнім шляхом. Ми подивимось далі, як Іран житиме далі, коли у нього сухопутного регіону до Росії і Європи взагалі не буде", - підсумувала юристка.