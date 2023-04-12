Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дев'ять джерел із різних країн.

Після землетрусу 6 лютого сотні літаків з Ірану протягом семи тижнів доставляли вантажі в аеропорти Алеппо, Дамаска та Латакії.

"Постачання включали передове обладнання зв'язку та радари, а також запасні частини, необхідні для запланованої модернізації сирійської системи протиповітряної оборони, наданої Іраном. Перекинуто величезну кількість боєприпасів. Саме цим пояснюється підвищена активність атак, що приписуються Ізраїлю, на сирійські аеропорти та склади зі зброєю, які відбувалися наприкінці зими і перші два місяці весни", - ідеться у повідомленні.

Джерела з Сирії, Ізраїлю, Ірану та країн Заходу стверджують, що метою Тегерана є зміцнити свої сили на сирійській території, а також надати підтримку режиму президента Башара Асада.

Зазначається, що Ізраїль швидко дізнався про потік зброї до Сирії та розгорнув агресивну кампанію, аби це зупинити.