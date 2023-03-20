ЄС і міжнародні донори виділять €7 млрд Туреччині й Сирії на подолання наслідків землетрусів
20 березня учасники донорської конференції, організованої ЄС, пообіцяли виділити сім мільярдів євро допомоги Туреччині й Сирії для подолання наслідків землетрусів у лютому
Про це інформує Європейська комісія.
Понад 60 делегацій з ЄС, його держав-членів і партнерів взяли участь у заході "Разом для народів Туреччини та Сирії", яку організували президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Швеції, голова Ради ЄС Ульф Крістерссон.
"Сьогодні дуже хороший день для міжнародної солідарності. Разом з нашими партнерами ми зібрали загалом 7 мільярдів євро на підтримку людей у Туреччині та Сирії після руйнівних землетрусів. Більш ніж половина цієї обіцянки припадає на команду Європи. Ми показали світові, що підтримуємо нужденних. І ми завжди підтримуємо наших партнерів", – сказала Урсула.
Європейська комісія, держави-члени ЄС, а також Європейський інвестиційний банк і Банк реконструкції виділили 3,6 млрд євро.
6,05 млрд євро – це гранти й позики для Туреччини та 950 млн євро виділять Сирії.
Кошти Туреччини спрямують на покриття гуманітарних потреб і допомогу у відбудові постраждалих регіонів. Попередня оцінка збитків – понад 100 мільярдів доларів з великою шкодою для громадської інфраструктури та житлових домівок.
Кошти для Сирії необхідні для допомоги в задоволенні гуманітарних потреб.
- 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів.
- Землетруси в Туреччині, за попередніми оцінками, призведуть до того, що економіка країни втратить близько 10% ВВП або 84 млрд доларів.
- Після потужного землетрусу в Туреччині правоохоронці затримали або видали ордери на арешт приблизно 130 осіб, причетних до будівництва домівок, які завалилися.
- 26 лютого стало відомо, що кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 50 тис. людей.
- У Туреччині суди заарештували 247 підозрюваних в ході розслідування щодо зруйнованих будівель у зоні землетрусу.
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