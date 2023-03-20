Про це інформує Європейська комісія.

Понад 60 делегацій з ЄС, його держав-членів і партнерів взяли участь у заході "Разом для народів Туреччини та Сирії", яку організували президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Швеції, голова Ради ЄС Ульф Крістерссон.

"Сьогодні дуже хороший день для міжнародної солідарності. Разом з нашими партнерами ми зібрали загалом 7 мільярдів євро на підтримку людей у Туреччині та Сирії після руйнівних землетрусів. Більш ніж половина цієї обіцянки припадає на команду Європи. Ми показали світові, що підтримуємо нужденних. І ми завжди підтримуємо наших партнерів", – сказала Урсула.

Європейська комісія, держави-члени ЄС, а також Європейський інвестиційний банк і Банк реконструкції виділили 3,6 млрд євро.

6,05 млрд євро – це гранти й позики для Туреччини та 950 млн євро виділять Сирії.

Кошти Туреччини спрямують на покриття гуманітарних потреб і допомогу у відбудові постраждалих регіонів. Попередня оцінка збитків – понад 100 мільярдів доларів з великою шкодою для громадської інфраструктури та житлових домівок.

Кошти для Сирії необхідні для допомоги в задоволенні гуманітарних потреб.