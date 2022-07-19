Іранські безпілотники для Росії не змінять ситуацію на полі бою в Україні, - Згурець
Особливої загрози від можливої передачі Росії безпілотників з Ірану для України немає
Про це в ефірі Еспресо сказав аналітик Defense Express Сергій Згурець.
"Сьогодні у Росії вичерпується потенціал безпілотників, які брали участь у боях. Найбільш поширений безпілотник "Орлан-10", яких було випущено близько 11 тис. екземплярів - їх кількість суттєво зменшилась після того, як ми почали їх збивати закордонними ПЗРК і зараз є суттєвий брак цих БПЛА, щоб керувати російською артилерією", - зазначив він.
На думку Згурця, це дуже позитивний сигнал.
"Замість цього Росія намагалась компенсувати свої Орлани варіантами закупівлі у Китаю - цього не вдалось, бо Китай не хоче влазити в ці розбірки. Розрекламована оборонна промисловість РФ з усім спектром своїх безпілотників не спроможна забезпечити їхнє виготовлення з огляду на брак комплектуючих західного виробництва і обмеження в доступі до закордонних технологічних рішень", - додав аналітик.
Згурець вважає звернення Росії до Ірану цілком логічним.
"Але кількість безпілотників, які Іран може передати РФ не є значним по кількості. Вони не змінять ситуацію на полі бою. Я не вбачаю особливої загрози для України через появу в росіян іранських БПЛА", - підсумував він.
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