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Іранські офіцери, чиновники Китаю, лідери ІДІЛ у Конго: США запровадили санкції проти громадян у 13 країнах за порушення прав людини

9 грудня, 2023 субота
09:07
Світ санкції США

США запровадили санкції проти майже 40 людей у 13 країнах світу за порушення прав людини, зокрема проти іранських офіцерів, яких звинуватили в причетності до нападів на американських чиновників

Про це повідомляє Reuters.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що міністерство фінансів і державний департамент країни запровадили санкції та візові обмеження щодо 37 осіб у 13 країнах, узгодивши дії з Британією та Канадою.

Про санкції оголосили перед Днем прав людини, який відзначається 10 грудня.

Зокрема, до нового санкційного списку потрапили два офіцери іранської розвідки, які вербували людей для операцій у США. Їхнє завдання включало напади на нинішніх і колишніх урядовців Штатів як помсту за вбивство у 2020 році іранського генерала Касема Сулеймані. Вони також вербували людей для спостереження за підприємствами, релігійними та іншими об'єктами у Сполучених Штатах.

Зазначається, що члени Талібану потрапили під санкції за причетність до репресій проти жінок. 

Крім того, у США заявили, що двоє чиновників Китаю середньої ланки опинилися під новими санкціями за зв'язок з порушеннями прав людини в Сіньцзяні - західному регіоні Китаю, де влада здійснює геноцид проти уйгурів та інших мусульманських груп.

Водночас речник посольства Китаю Лю Пенгуй заявив, що санкції незаконні.

"Такі дії грубо втручаються у внутрішні справи Китаю, грубо порушують основні норми, що регулюють міжнародні відносини, і серйозно підривають китайсько-американські відносини. Китай рішуче виступає проти них і рішуче засуджує їх", - сказав Лю.

Штати також обмежили імпорт від ще трьох китайських компаній, включаючи COFCO Sugar Holding, через використання примусової праці уйгурів та інших меншин у Китаї. Деякі законодавці-республіканці поскаржилися на те, що санкції проти Китаю не спрямовані проти вищих посадових осіб, включаючи голову Комуністичної партії Китаю (КПК) в Сіньцзяні Ма Сінгруя.

Також під санкції потрапили лідери Ісламської держави в Демократичній Республіці Конго, керівники чотирьох злочинних угруповань на Гаїті та генеральний комісар пенітенціарної служби Уганди, який, за словами мінфіну США, причетний до тортур та інших серйозних порушень прав людини.

Вашингтон також наклав санкції проти громадян ​​Ліберії, Південного Судану, Уганди та Центральноафриканської Республіки.

За останній рік мінфін США наклало санкції на понад 150 фізичних та юридичних осіб у дюжині країн, заморозивши їхні активи у США за порушення прав людини. 

"Цільові санкції міністерства фінансів, оголошені сьогодні та за останній рік, підкреслюють серйозність нашої відданості сприянню відповідальності за порушення прав людини та захисту фінансової системи США від тих, хто вчиняє ці кричущі дії", - наголосив міністр фінансів США Джанет Єллен..

  • Напередодні уряд США також запровадив санкції проти 13 фізичних та юридичних осіб, які забезпечували іранське фінансування хуситів у Ємені з метою продовження дестабілізації на Близькому Сході.
Китай
Іран
ІДІЛ
США
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