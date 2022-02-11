Ірина Геращенко: Cиловики біля Апеляційного суду блокують площу і перешкоджають народним депутатам
Поліція біля Київського апеляційного суду блокує площу і перешкоджає народним депутатам України. Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко
"Сьогодні в Апеляційному суді Генпрокуратура і ДБР імені Банкової оскаржують запобіжний захід Петру Порошенко, Зеленський не заспокоївся і вимагає арешту або мільярд гривень задатку", – нагадала Геращенко.
"Як повідомляють моі колеги, народні депутати, які вже знаходяться біля суду, поліція теж "заряджена" і з 5 ранку заблокувала площу", – пише Геращенко.
"Зранку відбулася штовханина між поліцейськими і кількома нардепами. Зокрема, поліцейські відмовляються показати посвідчення, грубо штовхнули Михайла Бондаря, якому травмували ногу", – повідомила народна депутатка.
"Попри те, що "Європейська Солідарність" подала напередодні всі відповідні заявки на мирну акцію протесту, поліція блокує машини прихильників, поводиться агресивно", – констатує Ірина Геращенко.
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