Ірина Геращенко: Cиловики біля Апеляційного суду блокують площу і перешкоджають народним депутатам

"Сьогодні в Апеляційному суді Генпрокуратура і ДБР імені Банкової оскаржують запобіжний захід Петру Порошенко, Зеленський не заспокоївся і вимагає арешту або мільярд гривень задатку", – нагадала Геращенко.



"Як повідомляють моі колеги, народні депутати, які вже знаходяться біля суду, поліція теж "заряджена" і з 5 ранку заблокувала площу", – пише Геращенко.









"Зранку відбулася штовханина між поліцейськими і кількома нардепами. Зокрема, поліцейські відмовляються показати посвідчення, грубо штовхнули Михайла Бондаря, якому травмували ногу", – повідомила народна депутатка.

"Попри те, що "Європейська Солідарність" подала напередодні всі відповідні заявки на мирну акцію протесту, поліція блокує машини прихильників, поводиться агресивно", – констатує Ірина Геращенко.