Ірина Геращенко закликала негайно створити ТСК по "вагнергейту"

Про це з трибуни Верховної Ради заявила співголова фракції Ірина Геращенко, передає "Європейська солідарність".

За її словами, спецоперація мала увійти в золотий фонд українських спецслужб, до неї були залучені країни НАТО, зокрема, спецслужби США.

"Я хочу нагадати, що приватна армія «вагнерівців» це по суті армія Путіна. Тому що у РФ навіть в ЖЕКи призначають з подання Кремля. Всі серійні вбивці знаходяться там на олівці ФСБ і виконують свої страшні злочини на Донбасі – зокрема і збиття МН-17 – виключно із санкції Путіна. І зараз, коли в Гаазі триває трибунал щодо збиття МН-17, українська влада підло підіграла Путіну, коли віддала Цемаха, одного з головних свідків. А потім передала Лукашенку-Путіну повну інформацію про 33 вбивць, яких мали затримати на території України і які б стали свідками злочинів Путіна", - наголошує Ірина Геращенко.

Вона уточнила, що це саме та інформація, яку "Європейська Солідарність" оприлюднила рік тому у сесійній залі, вимагаючи створити тимчасову слідчу комісію через зраду наших спецслужбістів у найвищих кабінетах Банкової.

"Нагадаю, що Банкова, її посіпаки і всі «слуги» нам рік розповідали, що ніякої операції не було. Потім вони почали розповідати, що там щось таке було, але її не зривали. Потім Зеленський дав явку з повинною, коли зізнався, що саме він розповів Лукашенку всі подробиці цієї операції", - сказала Геращенко.

Вона зазначила, що операція з Чаусом, до якої були причетні українські спецслужби, яких примусила Банкова зганьбитися і в сусідній дружній державі викрадати корупціонера, – це продовження операції з "«вагнерівцями", для того, щоб відволікти увагу.

"Ми наполягаємо, щоб ви припинили бавитися з цими речами, з усіма цими своїми пригодованими ТСК і створили ТСК по «вагнерівцям». Тому що це є зрада наших спецслужб це є зрада нашої армії Верховним Головнокомандувачем і його посіпаками", - підсумувала Ірина Геращенко.