Ірину Венедіктову призначили послом України у Швейцарії
Колишню генпрокурорку Ірину Венедіктову призначили послом України у Швейцарії, відповідний указ видано 17 листопада
Відповідний указ президента України №786/2022 опубліковано в інтернет-представництві глави держави.
Згідно з указом, Ірина Венедіктова призначена надзвичайним і повноважним послом України у Швейцарській Конфедерації.
- Раніше у серпні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що підписав подання президенту України Володимиру Зеленському про призначення колишньої генпрокурорки Ірини Венедіктової послом України у Швейцарії.
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