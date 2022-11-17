Ірину Венедіктову призначили послом України у Швейцарії

Відповідний указ президента України №786/2022 опубліковано в інтернет-представництві глави держави.

Згідно з указом, Ірина Венедіктова призначена надзвичайним і повноважним послом України у Швейцарській Конфедерації.

Раніше у серпні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що підписав подання президенту України Володимиру Зеленському про призначення колишньої генпрокурорки Ірини Венедіктової послом України у Швейцарії.

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