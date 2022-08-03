Про це глава МЗС Кулеба заявив у інтерв’ю Укрінформу.

"Я підписав подання на призначення пані Венедіктової послом у Швейцарії. Ця іідея народилася в колі декількох людей – сиділи обговорювали і була знайдена така опція", - сказав Кулеба.

Він додав, що практика політичних призначень на дипломатичні посади розповсюджена та використовується у багатьох країнах.

"Це абсолютно нормально, коли ми заводимо в систему людей ззовні, але обов’язково з компетенціями, які дозволять їм ефективно виконувати функції посла. Я вважаю, що Венедіктова має ці компетенції. Її робота з міжнародними партнерами в останні місяці якраз показала, що вона може себе проявити на міжнародному треку", - переконаний Кулеба.

19 липня Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора. Того ж дня за звільнення проголосували 264 народні депутати.

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