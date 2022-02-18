Ірландія закликала своїх спостерігачів ОБСЄ залишити Донбас на тлі посилення агресії РФ

Про це повідомляє The Times.



Уряд закликав ірландських членів міжнародної місії спостерігачів в Україні покинути країну. Однак МЗС Ірландії не відкликало дипломатів зі свого посольства в Києві.



ОБСЄ має в Україні неозброєний цивільний персонал, який повідомляє про безпекову ситуацію, включаючи ймовірні порушення режиму припинення вогню. У спеціальній моніторинговій місії (SMM) працюють дев'ять ірландських співробітників.



Деякі міжнародні спостерігачі вже покинули Донбас через побоювання нового російського вторгнення.



В ОБСЄ повідомили, що "деякі держави-учасниці" місії порадили своїм громадянам покинути країну. При цьому не повідомляється, скільки з близько 700 спостерігачів залишилося на Сході України.

Нагадаємо, упродовж 17 лютого окупанти в ООС 60 разів порушили "тишу" в ООС, 43 з яких - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а 18 лютого здійснили ще 6 обстрілів, з них 4 - із забороненої Мінськими угодами зброї.