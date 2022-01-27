Ірландські рибалки планують зірвати військові навчання РФ біля берегів країни
В Ірландії рибалки погрожують "мирно зривати" заплановані масштабні військово-морські навчання Росії біля узбережжя країни
Про це повідомляє RTÉ.
Близько 60 ірландських рибальських суден збираються ловити рибу в районі, де плануються військові навчання РФ 3 лютого.
Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Росія заявила, що її військово-морський флот проведе масштабні навчання за участю всіх її флотів від Тихого до Атлантичного океану. Навчання мають відбутися приблизно за 240 км від південно-західного узбережжя Ірландії, і включатимуть морську артилерію та запуск ракет.
Навчання пройдуть у міжнародних водах, але у винятковій економічній зоні Ірландії. Місцеві рибалки наголошують, що прибережна зона надзвичайно для них важлива, і вони прагнуть зберегти біорізноманіття.
Представники рибальства Ірландії зустрілися з російським послом Юрієм Філатовим для обговорення ситуації. Представник РФ вважає, що ситуація навколо російських навчань "дуже перебільшена", і вони "не становлять жодної загрози Ірландії чи комусь іншому".
- 26 січня уряд Ірландії закликав Росію скасувати військово-морські навчання біля узбережжя країни, щоб продемонструвати своє бажання розрядити напруженість у відносинах із Заходом через Україну.
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