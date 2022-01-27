Ірландські рибалки планують зірвати військові навчання РФ біля берегів країни

Про це повідомляє RTÉ.



Близько 60 ірландських рибальських суден збираються ловити рибу в районі, де плануються військові навчання РФ 3 лютого.



Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Росія заявила, що її військово-морський флот проведе масштабні навчання за участю всіх її флотів від Тихого до Атлантичного океану. Навчання мають відбутися приблизно за 240 км від південно-західного узбережжя Ірландії, і включатимуть морську артилерію та запуск ракет.



Навчання пройдуть у міжнародних водах, але у винятковій економічній зоні Ірландії. Місцеві рибалки наголошують, що прибережна зона надзвичайно для них важлива, і вони прагнуть зберегти біорізноманіття.



Представники рибальства Ірландії зустрілися з російським послом Юрієм Філатовим для обговорення ситуації. Представник РФ вважає, що ситуація навколо російських навчань "дуже перебільшена", і вони "не становлять жодної загрози Ірландії чи комусь іншому".



26 січня уряд Ірландії закликав Росію скасувати військово-морські навчання біля узбережжя країни, щоб продемонструвати своє бажання розрядити напруженість у відносинах із Заходом через Україну.