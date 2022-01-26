Уряд Ірландії закликав РФ скасувати масштабні військово-морські навчання біля узбережжя країни
В уряді Ірландії закликали Росію скасувати масштабні військово-морські навчання біля узбережжя країни, щоб продемонструвати своє бажання розрядити напруженість у відносинах із Заходом через Україну
Про це повідомляє Politico.
Деякі аналітики в галузі кібербезпеки та військові аналітики побоюються, що навчання РФ біля Ірландії, заплановані на початок лютого, можуть бути прикриттям для перерізання підводних волоконно-оптичних кабелів зв'язку, що з'єднують Америку та Європу, на випадок вторгнення Росії в Україну.
Зазначається, що трансатлантична авіація також має бути відведена з регіону, де мають провести навчання, які включатимуть випробування крилатих ракет "Калібр".
За словами аналітика Тома Клонана, Ірландія має військово-морський флот із дев'яти кораблів, не має гідролокаторів або військових радарів і практично не має військово-повітряних сил, що робить її ідеальним вибором Росії для морських військових навчань, "як сліпу пляму Європи".
Віцепрем'єр Ірландії Лео Варадкар сказав, що час і вибір Росією місця навчань "цілком можуть бути демонстрацією сили для Великої Британії та Франції", поки РФ нарощує війська на кордоні України.
"Аргумент, який росіяни можуть навести, полягає в тому, що вони проводять ці навчання в міжнародних водах щороку, і це просто збіг. Але збіг це чи ні, у момент наростання напруженості, під час реальної стурбованості щодо можливої війни між Україною та Росією, ми вважаємо, що вони мають їх скасувати. Це продемонструє добру волю, що росіяни справді хочуть знизити напруженість", - заявив Вакадкар.
Наприкінці минулого тижня Росія заявила, що її військово-морський флот проведе масштабні навчання за участю всіх її флотів від Тихого до Атлантичного океану. Так, на початку лютого військово-морські навчання РФ мають відбутися приблизно за 240 км від південно-західного узбережжя Ірландії.
- Нагадаємо, у лютому Білорусь спільно з Росією проведе військові навчання на західних і південних кордонах країни.
- 24 січня РФ вивела на навчання 20 бойових кораблів у Балтійське море.
- 25 січня Росія та Китай провели спільні військово-морські навчання у Аравійському морі.
- 26 січня Росія розпочала масштабні військові навчання у Чорному морі із залученням понад 20 кораблів.
- Також РФ проводить навчання мотострілецької дивізії поблизу кордону з Україною у Ростовській області.
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