Уряд Ірландії закликав РФ скасувати масштабні військово-морські навчання біля узбережжя країни

Про це повідомляє Politico.



Деякі аналітики в галузі кібербезпеки та військові аналітики побоюються, що навчання РФ біля Ірландії, заплановані на початок лютого, можуть бути прикриттям для перерізання підводних волоконно-оптичних кабелів зв'язку, що з'єднують Америку та Європу, на випадок вторгнення Росії в Україну.



Зазначається, що трансатлантична авіація також має бути відведена з регіону, де мають провести навчання, які включатимуть випробування крилатих ракет "Калібр".



За словами аналітика Тома Клонана, Ірландія має військово-морський флот із дев'яти кораблів, не має гідролокаторів або військових радарів і практично не має військово-повітряних сил, що робить її ідеальним вибором Росії для морських військових навчань, "як сліпу пляму Європи".



Віцепрем'єр Ірландії Лео Варадкар сказав, що час і вибір Росією місця навчань "цілком можуть бути демонстрацією сили для Великої Британії та Франції", поки РФ нарощує війська на кордоні України.



"Аргумент, який росіяни можуть навести, полягає в тому, що вони проводять ці навчання в міжнародних водах щороку, і це просто збіг. Але збіг це чи ні, у момент наростання напруженості, під час реальної стурбованості щодо можливої ​​війни між Україною та Росією, ми вважаємо, що вони мають їх скасувати. Це продемонструє добру волю, що росіяни справді хочуть знизити напруженість", - заявив Вакадкар.



Наприкінці минулого тижня Росія заявила, що її військово-морський флот проведе масштабні навчання за участю всіх її флотів від Тихого до Атлантичного океану. Так, на початку лютого військово-морські навчання РФ мають відбутися приблизно за 240 км від південно-західного узбережжя Ірландії.

Нагадаємо, у лютому Білорусь спільно з Росією проведе військові навчання на західних і південних кордонах країни.

24 січня РФ вивела на навчання 20 бойових кораблів у Балтійське море.

25 січня Росія та Китай провели спільні військово-морські навчання у Аравійському морі.

26 січня Росія розпочала масштабні військові навчання у Чорному морі із залученням понад 20 кораблів.

Також РФ проводить навчання мотострілецької дивізії поблизу кордону з Україною у Ростовській області.

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