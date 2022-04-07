Ірпінь розчищається і розміновується, людей поки до міста не пускають - міський голова

Про наведення порядку у місті Ірпінь розповів Олександр Маркушин, міський голова Ірпеня в етері Еспресо TV



Міський голова повідомив: "Укравтодор дав техніку і задання за тиждень максимально розчистити Ірпінь. Проходить розмінування вже наших парків і паркових зон, сьогодні завершимо це. Завдання стоїть перед комунальниками максимально швидко запустити критичну інфраструктуру: газ, воду, каналізацію, світло. По місту вже є мобільний зв'язок. Ми працюємо 24 на 7, щоб привести місто у порядок і повернути, як можна швидше наших мешканців. Але повертатися їм можна буде тільки, коли ми про це повідомимо. На сьогодні проходить будівництво тимчасового мосту між Ірпенем та Києвом через Романівку".



"Людей поки не пускають до міста, офіційна інформація може бути тільки від мене. Ми запросили голів ОСББ, щоб навести порядок у своїх комплексах і друге їх завдання, сповіщати, що десь бачать мародерів чи когось"- додав Олександр Маркушин.



Нагадаємо, 3 квітня мер міста повідомив, що Ірпінь закривають на виїзд для захисту від мародерів