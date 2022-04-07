English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини Ірпінь розчищається і розміновується, людей поки до міста не пускають - міський голова
Ексклюзив

Ірпінь розчищається і розміновується, людей поки до міста не пускають - міський голова

7 квітня, 2022 четвер
10:23
Новини Ірпінь

В Ірпені техніка Автодору розчищає місто, йде розмінування паркових зон, комунальники мають завдання максимально швидко запустити критичну інфраструктуру, відбувається будівництво тимчасового мосту між Ірпенем та Києвом, людей поки до міста не пускають

Про наведення порядку у місті Ірпінь розповів Олександр Маркушин, міський голова Ірпеня в етері Еспресо TV

Міський голова повідомив: "Укравтодор дав техніку і задання за тиждень максимально розчистити Ірпінь. Проходить розмінування вже наших парків і паркових зон, сьогодні завершимо це. Завдання стоїть перед комунальниками максимально швидко запустити критичну інфраструктуру: газ, воду, каналізацію, світло. По місту вже є мобільний зв'язок. Ми працюємо 24 на 7, щоб привести місто у порядок і повернути, як можна швидше наших мешканців. Але повертатися їм можна буде тільки, коли ми про це повідомимо. На сьогодні проходить будівництво тимчасового мосту між Ірпенем та Києвом через Романівку".

"Людей поки не пускають до міста, офіційна інформація може бути тільки від мене. Ми запросили голів ОСББ, щоб навести порядок у своїх комплексах і друге їх завдання, сповіщати, що десь бачать мародерів чи когось"- додав Олександр Маркушин.
 

  • Нагадаємо, 3 квітня мер міста повідомив, що  Ірпінь закривають на виїзд для захисту від мародерів
війна з Росією
Ірпінь
Читайте також:
збірна України
5 квітня, 2022 вiвторок
ЧС-2022: Збірна України дізналася дату стикового матчу проти Шотландії
окупанти гармата
6 квітня, 2022 середа
ЗСУ звільнили від росіян ще три населені пункти. Бригада окупантів із Мурманської області втратила в Україні близько 30% військових, - Генштаб
Anonymous
6 квітня, 2022 середа
Кадри з путінської резиденції. Хакери Anonymous проникли у систему відеоспостереження Кремля. Відео
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.77
  • EUR
    Купівля 31.9
    Продаж 32.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
7 квітня
10:34
"Антиукраїнська акція на підтримку російської агресії": журналіст Лизанчук звернувся до Зеленського щодо відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу
10:08
Сергій Гайдай
У Попасній запрацював водоканал, - Гайдай
09:48
Оновлено
Сенат США
Сенат США ухвалив законопроєкт про ленд-ліз: він має дозволити швидше постачати зброю Україні
09:42
маршрутка Чернівці
У Києві на 11 маршрутах до роботи повернулися приватні перевізники
09:40
Ірина Верещук
В Україні погодили 10 гуманітарних коридорів на 7 квітня: список
09:40
Сергій Братчук
Одеське узбережжя небезпечне, закликаємо місцевих утриматися від відвідування пляжів, - речник ОВА
09:25
Біженці на вокзалі у Львові
Росіяни розбомбили залізничний вокзал у Миколаєві, - мер
09:22
діти війна жертви
Кількість поранених дітей від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зросла до 297, зруйновано 84 школи
09:21
Ексклюзив
окупанти
З Луганщини необхідно виїжджати: багато населених пунктів в окупації, росіяни поводяться нахабно, викрадають людей, - політик про ситуацію на Сході України
09:09
Ексклюзив
Харківщина
На Харківщині постійні обстріли, громадян закликають евакуюватись з лінії бойових дій, - депутат облради
09:02
Ексклюзив
російські війська
Окупанти стягують важку техніку в Ізюм для наступу в бік Донецької області, - депутат Ізюмської міськради
09:02
окупанти Маріуполь
Росіяни з вечора 6 квітня обстрілюють Золоте і Гірське, багато зруйнованих житлових будинків та інфраструктури, - Луганська ОВА
08:43
Генасамблея ООН
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули 1563 мирні мешканці, - ООН
08:18
Офіційний курс: євро впав у ціні
08:18
З Луганщини та Донеччини 7 квітня вирушать чотири евакуаційні потяги, - Гайдай
08:17
Асканія Нова
Окупований заповідник Асканія-Нова втратив доступ до бюджетних рахунків і просить допомоги для збереження тварин і рослин
07:45
П'єр-Емерік Обамеянг
Ліга Європи: розклад матчів і трансляцій чвертьфіналу
07:42
окупанти
Росіяни не змогли увійти в Новотошківське, тому вбивають мирних жителів області, бо їм несила прорвати оборону ЗСУ, - голова Луганської ОВА
07:30
наручники
У Сумах затримали українця, який збирав дані та передавав їх окупантам
07:17
окупант
Окупанти зосереджують основні зусилля на підготовці наступу на сході України та продовжують вчиняти насильницькі дії щодо мирних жителів, – Генштаб
07:15
Карім Бензема
Ліга чемпіонів: результати матчів середи
06:58
Маріо Драгі
Прем'єр Італії підтримав введення ембарго на російські газ та нафту
06:56
Микола Княжицький
Незаконне введення політичної цензури проти проукраїнський телеканалів має всі ознаки ідеологічної спецоперації Кремля, - Княжицький про відключення "Еспресо" від мережі Т2
06:50
Канада
Канада заборонила своїм компаніям надавати страхування російських та білоруських літаків
06:30
Наслідки воєнних злочинів російських окупантів у місті Бородянка
Бородянка – одне з найбільш зруйнованих міст Київщини, – міністр внутрішніх справ
06:23
агентство Sputnik
В Естонії затримала керівників російської інформагенції Sputnik за порушення санкцій
06:23
Українська ППО
Українські військові збили ворожу ракету, яка летіла на Полтаву
06:11
Буча після звільнення, Київщина
МЗС Канади викличе російського посла, щоб показати йому фотографії з Бучі та Ірпеня
05:53
Анджей Дуда
Після дій окупантів у Бучі важко заперечувати, що РФ чинить геноцид в Україні, - Дуда
05:41
Ліз Трасс
Епоха взаємодії з Росією закінчилася, потрібен новий підхід, – голова МЗС Великої Британії
05:21
Прапор Хорватії
"У відповідь на жахливі сцени з Бучі та інших областей": Хорватія висилає низку російських дипломатів
05:09
Укрзалізниця
Укрзалізниця відновлює приміські поїзди з Харкова до Сум
04:47
фейк
Росія готується здійснити у Бєлгороді нові провокації, – Центр протидії дезінформації
04:20
США допоможе завезти в Україну тисячі інтернет-терміналів SpaceX
03:51
ФБР
ФБР знищило мережеву інфраструктуру російських хакерів
03:24
У Латвії документи на проживання отримали близько 13 тисяч біженців з України
02:52
єВорог
Відтепер у чатботі "єВорог" можна повідомити про вбивць у Бучі, Ірпені та Гостомелі
02:16
знищення ворожих цілей
Повітряні сили ЗСУ за добу знищили літак, безпілотник та крилату ракету
01:50
Пентагон
Військові ЗСУ пройшли навчання в США щодо застосування дронів-камікадзе Switchblade, – Пентагон
01:14
На Сумщині українські військові ліквідували п'ятьох окупантів-мародерів
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV