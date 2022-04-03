Ірпінь закривають на виїзд для захисту від мародерів, – мер
Місцева влада Ірпеня 3 квітня прийняла рішення закрити місто для захисту від мародерів. У населеному пункті постійно працює поліція
Про це повідомляє мер Ірпеня Олександр Маркушин.
"Ухвалено рішення закрити місто на виїзд і перевіряти абсолютно всі машини, які виїжджають з Ірпеня. Також на вулицях цілодобово працює поліція - це і патрулі, і вибухотехніки", – заявив він.
Маркушин також зазначив, що у селі Стоянка Київської області зловмисники організували склад награбованого. Чиновник запевнив, що скоро ці речі повернуться до своїх законних власників.
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