Ірпінь закривають на виїзд для захисту від мародерів, – мер

Про це повідомляє мер Ірпеня Олександр Маркушин.

"Ухвалено рішення закрити місто на виїзд і перевіряти абсолютно всі машини, які виїжджають з Ірпеня. Також на вулицях цілодобово працює поліція - це і патрулі, і вибухотехніки", – заявив він.



Маркушин також зазначив, що у селі Стоянка Київської області зловмисники організували склад награбованого. Чиновник запевнив, що скоро ці речі повернуться до своїх законних власників.

