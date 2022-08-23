Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, у мережі розповсюджується SMS, мета якого схилити населення до співпраці з ворогом та до порушення законодавства України.

"Текст SMS-повідомлення говорить про те, що за потрібну інформацію по області окупанти будуть платити в криптовалюті. Вкотре нагадуємо, що будь-яка співпраця з ворогом прирівнюється до державної зради і карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років. Тому ні в якому разі не знімайте переміщення військових, та воєнної техніки України!", - пише ЦПД.

Також зазначається, що у разі отримання подібних SMS-повідомлень, направляйте їх у чат-бот Служби безпеки України.

Центр протидії дезінформації зібрав інформацію про те, що відбувається на окупованих територіях Донецької, Херсонської, Запорізької і Луганської областей.

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