"Ищем "глаза" на Буковине": українців попередили про поширення SMS-повідомлень із закликом співпрацювати з окупантами за крипту
У мережі розповсюджуються ворожі SMS з закликом співпрацювати з окупантами за крипту
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, у мережі розповсюджується SMS, мета якого схилити населення до співпраці з ворогом та до порушення законодавства України.
"Текст SMS-повідомлення говорить про те, що за потрібну інформацію по області окупанти будуть платити в криптовалюті. Вкотре нагадуємо, що будь-яка співпраця з ворогом прирівнюється до державної зради і карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років. Тому ні в якому разі не знімайте переміщення військових, та воєнної техніки України!", - пише ЦПД.
Також зазначається, що у разі отримання подібних SMS-повідомлень, направляйте їх у чат-бот Служби безпеки України.
- Центр протидії дезінформації зібрав інформацію про те, що відбувається на окупованих територіях Донецької, Херсонської, Запорізької і Луганської областей.
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