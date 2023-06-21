Іспанія перемогла Румунію у матчі наших конкурентів на молодіжному Євро-2023
Ввечері середи, 21 червня, молодіжна збірна Іспанії виявилась кращою за однолітків з Румунії на Євро-2023
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою молодіжної збірної Іспанії з рахунком 3:0. У ворота однолітків з Румунії забитими м'ячами відзначились Алекс Баена, Серхіо Гомес та Хуан Міранда.
Після 1-го туру молодіжного Євро-2023 збірна України та Іспанія очолюють групу B, команди набрали по 3 бали.
Румунія і Хорватія ділять 3-4 позицію.
У наступному турі Євро-2023 молодіжна збірна України зіграє проти Румунії - господарів турніру. На Іспанію чекає зустріч з Хорватією.
Матчі пройдуть 24 червня.
Молодіжний ЧЄ пройде із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.
Євро-2023 (U21)
1-й тур
21 червня
Румунія - Іспанія 0:3
Голи: Баена, 55, Міранда, 62, Гомес, 90+5
- 21 червня у 1-му турі молодіжного ЧЄ з футболу збірна України U21 виявилась кращою за Хорватію.
- У четвер, 22 червня, будуть зіграні ще 4 матчі 1-го туру молодіжного Євро-2023.
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