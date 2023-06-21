Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою молодіжної збірної Іспанії з рахунком 3:0. У ворота однолітків з Румунії забитими м'ячами відзначились Алекс Баена, Серхіо Гомес та Хуан Міранда.

Після 1-го туру молодіжного Євро-2023 збірна України та Іспанія очолюють групу B, команди набрали по 3 бали.

Румунія і Хорватія ділять 3-4 позицію.

У наступному турі Євро-2023 молодіжна збірна України зіграє проти Румунії - господарів турніру. На Іспанію чекає зустріч з Хорватією.

Матчі пройдуть 24 червня.

Молодіжний ЧЄ пройде із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.

Євро-2023 (U21)

1-й тур

21 червня

Румунія - Іспанія 0:3

Голи: Баена, 55, Міранда, 62, Гомес, 90+5