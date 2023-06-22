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Молодіжний Євро-2023: розклад матчів і трансляцій 22 червня

22 червня, 2023 четвер
08:00
Спорт Сандро Тоналі

У четвер, 22 червня, будуть зіграні ще 4 матчі 1-го туру молодіжного Євро-2023

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сайт "Суспільне Спорт" транслює усі матчі молодіжного чемпіонату Європи-2023 з футболу.

Євро-2023 (U21)

1-й тур

22 червня

19:00 Німеччина - Ізраїль

19:00 Норвегія - Швейцарія

19:00 Чехія - Англія

21:45 Франція - Італія

футбол
Збірна України
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