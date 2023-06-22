Молодіжний Євро-2023: розклад матчів і трансляцій 22 червня
У четвер, 22 червня, будуть зіграні ще 4 матчі 1-го туру молодіжного Євро-2023
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сайт "Суспільне Спорт" транслює усі матчі молодіжного чемпіонату Європи-2023 з футболу.
Євро-2023 (U21)
1-й тур
22 червня
19:00 Німеччина - Ізраїль
19:00 Норвегія - Швейцарія
19:00 Чехія - Англія
21:45 Франція - Італія
- 21 червня у 1-му турі молодіжного ЧЄ з футболу збірна України U21 виявилась кращою за Хорватію.
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