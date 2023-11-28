Іспанія та Велика Британія готові підписати угоду щодо Гібралтару
Іспанія готова підписати з Великою Британією угоду про статус Гібралтару після Brexit вже в середу
Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, повідомляє Reuters.
Альбарес сказав, що він говорив з главою МЗС Британії Девідом Кемероном у понеділок по телефону, і вони домовилися зустрітися в Брюсселі, щоб продовжити обговорення статусу Гібралтару.
"Іспанія поклала на стіл переговорів кілька місяців тому збалансовану і щедру угоду", – сказав Альбарес в інтерв'ю іспанському телеканалу Telecinco у вівторок.
Він сказав, що пізніше у вівторок має вилетіти до Брюсселя, додавши: "Іспанія хоче, щоб ця угода була підписана завтра".
Статус Гібралтару, анклаву на південному краю Іспанії, що перебуває під британським правлінням з 18-го століття, і те, як охороняти кордон з Іспанією, стали предметом суперечок після того, як Британія проголосувала за вихід з Європейського Союзу в 2016 році.
Анклав був виключений з угоди про Brexit, досягнутої між Британією та ЄС.
Іспанія, Британія та Європейський Союз домовилися 31 грудня 2020 року, за кілька годин до повного виходу Британії з ЄС, що Гібралтар залишиться частиною угод ЄС, таких як Шенгенська зона, а Іспанія охоронятиме порт і аеропорт доти, доки не буде знайдено довготривалого рішення.
Європейська комісія та Іспанія надіслали Британії пропозицію, яка передбачала збереження сухопутного кордону Гібралтару з Іспанією відкритим наприкінці 2022 року та забезпечення вільного руху людей.
Іспанія передала скелястий форпост у гирлі Середземного моря Британії у 1713 році, але вже давно закликає до його повернення.
- Міністерство закордонних справ Іспанії минулого тижня після закликів парламентарів висловило протест Великій Британії через інцидент на початку жовтня в районі Гібралтару, коли британський корабель Cutlass перехопив судно іспанських ВМС Isla de León. Інцидент призвів до чергового загострення відносин між іспанським та гібралтарським урядами у той час, як обидві сторони ведуть переговори про статус Гібралтару та рух людей і транспорту через нього після виходу Великої Британії з ЄС.
- Раніше очільник уряду Гібралтара Фабіан Пікардо пригрозив іспанським судам обстрілом у тому випадку, якщо вони будуть заходити на морську територію Великобританії.
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