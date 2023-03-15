Іспанія збільшила імпорт зрідженого газу з РФ на 84%, - Bloomberg

Це свідчить про те, наскільки Європа залишається залежною від Москви, попри спроби скоротити енергетичні зв'язки, пише Bloomberg.

Іспанія була змушена збільшити закупівлі СПГ із інших країн після того, як постачання від давнього постачальника газу - Алжиру - скоротилися через дипломатичну ворожнечу між двома країнами. У той час як Росія скоротила продажі через трубопроводи в Європу до мінімуму, потоки СПГ зросли більш ніж на 30% минулого року.

Залежність Іспанії від російського СПГ, імовірно, приверне увагу політиків ЄС, деякі з яких закликають до скорочення доходів Москви після її вторгнення в Україну. Минулого тижня комісар ЄС із енергетики Кадрі Сімсон закликала припинити ці постачання, заявивши, що європейським компаніям не слід продовжувати довгострокові контракти після закінчення терміну дії поточних. Про конкретні заходи вона не повідомила.

Іспанія є найбільшим покупцем російського СПГ у ЄС цього року, за нею йдуть Бельгія і Франція, свідчать дані відстеження суден, опубліковані Bloomberg. За даними Центру досліджень в області енергетики і чистого повітря, Іспанія також витрачає на нафту і газ із Москви більше за всіх у ЄС – 944 мільйони євро.

Іспанія отримує російський газ тільки у вигляді СПГ, оскільки її енергокомпанія Naturgy Energy Group SA має 20-річний контракт на закупівлю палива у "Ямалу СПГ" в Арктиці до 2038 року. Імпорт у період з березня 2022 по лютий цього року зріс до 61344 гігават-годин у порівнянні з 33305 гігават-годин за той же період роком раніше.

На частку російського СПГ припадало 14% від загального обсягу постачання до Іспанії за цей період, що на 6,2% більше. СПГ з Росії склав близько 16% від загального обсягу імпорту палива в Західну Європу минулого місяця, при цьому США поставили майже половину.