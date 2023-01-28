Іспанська поліція вилучила кокаїн на $114 млн доларів на кораблі для перевезення худоби

Про це йдеться в заяві поліції в суботу, 28 січня.

Повідомляється, що перед рейдом у вівторок судно зупинялося в портах понад десятка країн. Поліція повідомила, що контрабандисти наркотиків почали використовувати кораблі для перевезення худоби, тому що поліції складніше відстежити їхній незаконний вантаж.

"Міжнародні організації переосмислюють себе, щоб транспортувати наркотики з Латинської Америки до Європи, використовуючи худобу, щоб ускладнити контроль і локалізацію", - йдеться в заяві іспанської поліції.

Зазначається, що поліція заарештувала 28 членів екіпажу лайнера Orion V під прапором Того, який слідував з Колумбії в ході операції іспанської влади, Управління з боротьби з наркотиками США та поліції Того.

Офіцери вивантажили десятки ящиків з кокаїном в Лас-Пальмасі на острові Гран-Канарія.

10 січня повідомлялося, що Бельгія та Нідерланди 2022 року спільно конфіскували рекордну кількість кокаїну.

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