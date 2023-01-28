Іспанська поліція вилучила кокаїн на $114 млн доларів на кораблі для перевезення худоби
Іспанська поліція вилучила 4,5 тонни кокаїну орієнтовною вуличною вартістю 105 мільйонів євро, після рейду на корабель для перевезення худоби біля Канарських островів
Про це йдеться в заяві поліції в суботу, 28 січня.
Повідомляється, що перед рейдом у вівторок судно зупинялося в портах понад десятка країн. Поліція повідомила, що контрабандисти наркотиків почали використовувати кораблі для перевезення худоби, тому що поліції складніше відстежити їхній незаконний вантаж.
"Міжнародні організації переосмислюють себе, щоб транспортувати наркотики з Латинської Америки до Європи, використовуючи худобу, щоб ускладнити контроль і локалізацію", - йдеться в заяві іспанської поліції.
Зазначається, що поліція заарештувала 28 членів екіпажу лайнера Orion V під прапором Того, який слідував з Колумбії в ході операції іспанської влади, Управління з боротьби з наркотиками США та поліції Того.
Офіцери вивантажили десятки ящиків з кокаїном в Лас-Пальмасі на острові Гран-Канарія.
- 10 січня повідомлялося, що Бельгія та Нідерланди 2022 року спільно конфіскували рекордну кількість кокаїну.
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