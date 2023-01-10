Бельгія та Нідерланди 2022 року спільно конфіскували рекордну кількість кокаїну
Митні й правоохоронні органи Бельгії та Нідерландів протягом 2022 року конфіскували рекордну кількість кокаїну в порту Антверпена, який називають одним із головних "воріт" наркотрафіку в Європу
Про це оголосили на пресконференції у вівторок, 10 січня, міністр фінансів Бельгії Вінсенн Ван Петегем і держсекретарка з митних і пільгових питань Нідерландів Аукке де Вріз.
Загалом відомо, що у портах бельгійського Антверпена й нідерландського Роттердама завдяки спільним зусиллям правоохоронців обох країн було вилучено 160 тонн кокаїну, з них 110 тонн – в Антверпені.
Зокрема зазначається, що ці порти наркоторговці часто обирають для незаконного збуту наркотиків у Європу через їхнє зручне географічне розташування, а також "давні традиції роботи з південноамериканськими транспортними маршрутами завдяки своїй міжнародній привабливості".
Представники Бельгії та Нідерландів наголосили, що ефективність протидії наркоторгівлі була посилена за рахунок спільної роботи, регулярних навчань, обміну інформацією та застосуванню штучного інтелекту.
У Бельгії планують збільшити штат митників в Антверпені на 108 працівників та встановити нове сканувальне обладнання. Нідерланди ж оголосили про наміри залучити штучний інтелект та інші технології для кращого виявлення підозрілих товарів.
- 1 листопада в одеському порту вилучили кокаїну на 24 млн грн, який привезли з Південної Америки.
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