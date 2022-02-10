Іспанський топ-клуб "Атлетико" продовжив контракт зі сином головного тренера
Мадридський "Атлетико" оголосив про продовження контракту з атакуючим півзахисником Джуліано Сімеоне
Про це повідомляє Twitter "Атлетико".
Новий контракт 19-річного Джуліано Сімеоне з "Атлетико" розрахований до літа 2025 року. Фінансові умови угоди не повідомляються.
Джуліано - син головного тренера "Атлетико" Дієго Сімеоне. Він ще не дебютував за першу команду мадридців. "Матрацники" посідають п'яте місце у таблиці чемпіонату Іспанії, набравши 36 очок.
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