Іспанський топ-клуб "Атлетико" продовжив контракт зі сином головного тренера

Про це повідомляє Twitter "Атлетико".



Новий контракт 19-річного Джуліано Сімеоне з "Атлетико" розрахований до літа 2025 року. Фінансові умови угоди не повідомляються.



Джуліано - син головного тренера "Атлетико" Дієго Сімеоне. Він ще не дебютував за першу команду мадридців. "Матрацники" посідають п'яте місце у таблиці чемпіонату Іспанії, набравши 36 очок.

RENOVACIÓN ????



⚽ Giuliano prolonga su vinculación con nuestro club hasta 2025



❤️???? #AúpaAtleti pic.twitter.com/XJWdF70EGQ — Atleti Academia (@AtletiAcademia) February 10, 2022