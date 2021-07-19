Іспити з української мови для держслужбовців: у системі стався збій

Про це повідомляється на сайті Національної комісії зі стандартів державної мови.

“Національна комісія зі стандартів державної мови інформує, що сьогодні вранці в системі іспитування стався технічний збій. Причини збою наразі з’ясовують. Усі претенденти, які в цей час перебували в системі, отримають додатковий час для завершення складання іспиту”, - йдеться в повідомленні.



Уряд у квітні схвалив постанову, якою визначив порядок проведення іспитів на рівень володіння українською мовою для претендентів на посади на державну службу.

16 липня стартувала реєстрація на іспит із володіння українською мовою.

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