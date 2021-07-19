Іспити з української мови для держслужбовців: у системі стався збій
Нацкомісія зі стандартів держмови повідомила про технічний збій під час іспиту на рівень володіння державною мовою
Про це повідомляється на сайті Національної комісії зі стандартів державної мови.
“Національна комісія зі стандартів державної мови інформує, що сьогодні вранці в системі іспитування стався технічний збій. Причини збою наразі з’ясовують. Усі претенденти, які в цей час перебували в системі, отримають додатковий час для завершення складання іспиту”, - йдеться в повідомленні.
- Уряд у квітні схвалив постанову, якою визначив порядок проведення іспитів на рівень володіння українською мовою для претендентів на посади на державну службу.
- 16 липня стартувала реєстрація на іспит із володіння українською мовою.
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