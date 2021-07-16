В Україні розпочалася реєстрація чиновників на іспит з державної мови

Про це повідомила голова Національної комісіїзі стандартів державної мови Орися Демська в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Реєстрація стартує 16 липня о 00:01 годині, а сам іспит розпочнеться 19 липня о 9:30. Далі впродовж перших двох тижнів щодня у будні відбуватимуться три іспитові сесії: з 9:30 до 11:30, з 12:30 до 14:30 і з 15:30 до 17:30. Це пов’язано з тим, що багато людей іде на конкурси на різні посади", - повідомила вона.

За її словами, що ця сесія дасть можливість оцінити кількість заявок та кандидатів.



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"Якщо кількість претендентів буде значною, то ми збережемо частотність проведення сесій. Якщо ми побачимо, що кількість претендентів буде меншою, то будемо регулювати кількість днів на тиждень, коли відбуватимуться сесі", - розповіла Демська.

Для перевірки робіт і встановлення рівня володіння мовою комісія має 15 календарних днів.

Демська повідомила, що іспитові майданчики облаштовані у Києві, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Миколаєві, Рубіжному.

"Щоб не було збоїв, максимальна кількість – це 900 людей на день із розрахунку 300 людей на 1 сесію. Треба розуміти, що є пропускна здатність самої системи, є кількість екзаменаторів, які можуть перевірити певну кількість робіт", - розповіла вона.

Уряд у квітні схвалив постанову, якою визначив порядок проведення іспитів на рівень володіння українською мовою для претендентів на посади на державну службу.